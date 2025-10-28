El fuerte viento azota Tenerife este martes: esto es lo que dice la Aemet

Tenerife vivirá este martes, 28 de octubre, una jornada de fuertes vientos, sobre todo en las cumbres. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este martes en Canarias intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento inicialmente flojo del oeste o suroeste, intensificándose a moderado a lo largo del día.

Por otro lado, no descarta probables lluvias débiles al oeste de La Palma, que serán menos intensas y poco probables en la vertiente este de las islas de mayor relieve por la tarde.

También prevé rachas muy fuertes en las cumbres centrales de Tenerife, que podrán superar los 90 km/h y, en el resto de cumbres, el viento será fuerte en general sin descartar rachas puntualmente muy fuertes, en especial en La Palma.

En cuanto a las condiciones del mar, el viento soplará del oeste o suroeste de fuerza 3 a 5 en las aguas costeras de las islas occidentales, a excepción de El Hierro, donde se prevé del oeste o noroeste de fuerza 2 o 3 arreciando a cuatro. En las islas orientales el viento será variable de fuerza 1 a 3.

Igualmente, se prevé marejadilla o marejada en las islas occidentales y rizada o marejadilla en las orientales y, en todo el archipiélago, mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este martes:

TENERIFE

Intervalos de nubes bajas y altas, con predominio de los cielos nubosos en el este y sur durante la tarde, cuando no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas, y con descensos que podrían ser moderados en zonas altas. Viento inicialmente flojo con predominio de la componente oeste, intensificándose a lo largo del día a moderado con algún intervalo fuerte en el sur. En cumbres centrales, viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes, con probabilidad de que puedan superar los 90 km/h.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 28

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con predominio de la nubosidad alta. Baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, principalmente en la vertiente este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas. Viento inicialmente flojo con predominio de la componente oeste, intensificándose a lo largo del día a moderado con algún intervalo fuerte en extremos norte y sur. En zonas altas no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 27

LA PALMA

Intervalos de nubes altas y bajas, y predominio de los cielos nubosos en la vertiente oeste con probabilidad de lluvias ocasionales y sin descartarlas en la vertiente este durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas, y ligeros descensos en zonas altas. Viento moderado de oeste, intensificándose a lo largo del día y con algún intervalo fuerte en el noreste y suroeste. En zonas altas será de moderado a fuerte, con probabilidad de alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 26

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de la nubosidad alta. Baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, principalmente en la vertiente este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas. Viento moderado de componente oeste, intensificándose a lo largo del día con algún intervalo fuerte en el extremo sur. En zonas altas no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 19 24

Lluvias en La Orotava. / María Pisaca

LANZAROTE

Predominio de nubosidad alta con intervalos de bajas a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable con predominio de las brisas durante la primera mitad del día, que tenderá a suroeste y arreciará por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 19 29

FUERTEVENTURA

Predominio de nubosidad alta con intervalos de bajas a primeras y últimas horas, principalmente en la vertiente oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable con predominio de las brisas durante la primera mitad del día, que tenderá a suroeste y arreciará por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 27

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos, con predominio de las nubes altas, tendiendo a partir del mediodía a intervalos de evolución al norte y este, cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas altas, especialmente de las mínimas. Viento flojo variable con predominio de las brisas durante la primera mitad del día, que tenderá a componente oeste y arreciará a moderado por la tarde. En cumbres, viento de moderado a fuerte de componente oeste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 21 26