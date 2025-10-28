La Fiscalía acusa al exconcejal de Policía de Güímar por el pago de horas extra

La Fiscalía denuncia al exconcejal de Policía de Güímar Cándido Gómez por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por reconocer el pago de horas extraordinarias a efectivos de la Policía Local, «a pesar de ser plenamente consciente del incumplimiento de las exigencias legales para ello». El Ministerio Público señala que los agentes percibieron trabajo como extra cuando no cumplían con la jornada ordinaria establecida. Situación que afecta «a la práctica totalidad de la plantilla de policías locales».

La actuación de la Fiscalía parte de la denuncia que ante ella interpuso, el 28 de marzo pasado, Víctor González, coordinador local del Partido Popular hasta ayer y personal de confianza del PP en el gobierno municipal. El fiscal Adrián Campos sostiene en su denuncia la existencia de indicios de un perjuicio económico al Ayuntamiento por «una actuación irregular» consistente en resoluciones «dictadas apartándose conscientemente» de la normativa.

Reconocimiento a la técnico

La investigación realizada y «los brillantes informes» de la técnico interviniente llevan a la Fiscalía a concluir que el gobierno municipal del momento, que formaban CC-PSOE y USP, superaron el límite de gasto previsto para pagar esas gratificaciones. Además, abonaron horas extraordinarias a los agentes «cuando ni siquiera habían cumplido con la jornada ordinaria, atribuyendo la condición de extraordinaria a lo que nunca debió ser entendido como tal, o al menos una parte de tales gratificaciones».

Advierte el fiscal de una «práctica consolidada, pero irregular» consistente en trabajar menos horas de las establecidas como jornada laboral. «Sorprende que, a través de decisiones caprichosas», que atribuye a «conseguir» la paz social, de forma «profundamente incomprensible» se establecen cuadrantes que conculcan la jornada semanal media de 37,5 horas. «La forma de retorcer la legalidad» genera agravio comparativo con el resto del personal municipal «y, lo que es peor, consolida una creencia o situación de poder».

El exalcalde, testigo "por ahora" En la denuncia, realizada el pasado día 10, la Fiscalía solicita al juzgado que tome declaración en calidad de testigos a la secretaria del Ayuntamiento, a la técnico de Recursos Humanos que elaboró el informe, a la interventora y al alcalde en el momento de los presuntos hechos, Gustavo Pérez, «por ahora» también como testigo. El fiscal Adrián Campos advierte en su denuncia que «sorprende» e «intuye» que «en estos momentos», con «los mismos motivos» –pacificar o acercar posturas ante la Policía Local– «se ha vuelto a situaciones hoy denunciadas». En su comparecencia ante la Fiscalía, Cándido Gómez manifestó que reconocer estas gratificaciones era «esencial» porque los beneficiarios realizaron el trabajo, «pero omite» que parte de las mismas eran ordinarias. El 1 de febrero pasado, el gobierno municipal de entonces -relevado por una moción de censura el pasado agosto- se emitió una resolución por la que se reconoce el abono de 52.231 euros en concepto de horas extraordinarias a la Policía Local de Güímar, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024. La Concejalía de Hacienda autorizó el pago.

Deben más de 400 horas

La Fiscalía cifra en «más de 400» las horas que deben «algunos de los agentes de horas ordinarias». Por tanto, se cuestiona «cómo se puede pagar tal cantidad ingente de horas extraordinarias a quien debe tantas ordinarias».

El horario de turnos de la Policía Local de Güímar quedó establecido en 37,5 horas a la semana por acuerdo plenario el 24 de enero de 2018, bajo el mandato de PP y CC con la ‘popular’ Luisi Castro como alcaldesa. Incluía un día de ajuste para cuadrar ese tiempo. El acuerdo fue modificado dos veces, la última el 27 de marzo de este año que mantuvo la jornada ordinaria tal cual en cómputo anual. Los informes técnicos reflejan que cada oficial y agente trabajaba 35 horas, 10 horas si el turno era nocturno en lugar de las 15 establecidas para ello como jornada diaria.

Consciente

La Fiscalía, que considera «decisiva» la figura del jefe de la Policía Local «para dar forma a este fraude», señala que el único denunciado , Cándido Gómez, «asumió, con pleno conocimiento de los hechos descritos, la propuesta decisiva» para aprobar el pago de las horas extraordinarias.