Espaldarazo de Parques Nacionales de España al nuevo plan de la joya de la naturaleza de Tenerife

Parques Nacionales de España da el visto bueno al nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide, elaborado por el Gobierno de Canarias con la aprobación del Cabildo de Tenerife, y que sustituirá al vigente de hace 23 años.

El Consejo de la Red de Parques Nacionales, órgano consultivo del Ministerio para la Transición Ecológica, emitió un informe favorable tras una reunión celebrada este viernes 24 de octubre sobre el documento que marcará las pautas de la joya de la naturaleza tinerfeña en los próximos años y que estuvo presidida por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Solo falta un paso

Tras este respaldo por una mayoría significativa del órgano consultivo que asesora a los 16 espacios más protegidos del país, ahora solo queda el beneplácito del Consejo de Gobierno del Estado para la aprobación definitiva del PRUG del Teide y su entrada en vigor, que se espera a lo más tardar para el próximo mes de diciembre. El Consejo de la Red de Parques Nacionales valoró la necesidad de actualizar el plan una vez que el vigente se aprobó hace mucho tiempo, en el año 2002.

El director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno canario, Miguel Ángel Morcuende, explicó el nuevo PRUG al órgano consultivo nacional. También intervino en el encuentro de este viernes la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, como representante del Patronato del Parque Nacional del Teide.

Qué es el Consejo de la Red de Parques Nacionales

El Consejo de la Red de Parques Nacionales, que acaba de dar un espaldarazo decisivo al PRUG de la morada de Guayota, es un instrumento de participación que integra a representantes del Estado, las comunidades autónomas donde se ubican los 16 parques nacionales, municipios incluidos en las áreas de influencia socioeconómica, los presidentes de los patronatos, miembros del comité científico y una representación de las organizaciones ecologistas, agrarias, pesqueras, empresariales y sindicales de mayor implantación en el territorio nacional. Los dos colectivos ‘verdes’ de ámbito nacional asistentes, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, votaron en contra.

El órgano homólogo en el espacio protegido tinerfeño, el Patronato del Parque Nacional del Teide, ya dio su aprobación al PRUG el pasado 29 de septiembre. Presidido por Rosa Dávila, participaron representantes del Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, seis ayuntamientos (La Orotava, Guía de Isora, Icod, Fasnia, Granadilla, La Guancha), Universidad de La Laguna, instituciones científicas, cuerpos de seguridad y colectivos empresariales y ecologistas.

El documento sale adelante tras el intento de boicot de los ecologistas Un total de 24 colectivos ecologistas de Canarias intentaron la pasada semana paralizar el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide. Pero finalmente el Consejo de la Red de Parques Nacionales de España aprobó el documento por amplia mayoría. Las asociaciones se dirigieron precisamente a este órgano consultivo en una carta en la que denunciaban que la renovación del PRUG constituye «una grave regresión en materia de conservación» y «contradice los principios fundamentales de la Ley de Parques Nacionales y el Plan Director de la Red, normas que establecen la conservación como objetivo prioritario de estos espacios naturales». Los firmantes –entre ellos ATAN, Ben Magec/Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, la Fundación Telesforo Bravo/Juan Coello o la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC)– recordaron en un comunicado que el nuevo plan «transforma el Teide en un espacio de explotación turística y comercial, relegando la conservación a un plano secundario y poniendo en riesgo los valores biológicos, geológicos y paisajísticos que lo convirtieron en Patrimonio Mundial de la Humanidad». Subrayaron asimismo que durante la reunión del Patronato del Parque Nacional del Teide celebrada el pasado 29 de septiembre que también dio el visto bueno al PRUG, «los representantes científicos, técnicos y conservacionistas –incluidos los del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el CSIC y la Universidad de La Laguna– votaron en contra». El propio director del parque se abstuvo, reconociendo que el texto «no era el adecuado para la conservación de los valores del parque», siempre según el comunicado de los verdes. Una de las instituciones científicas que sí votó a favor del PRUG en el Patronato fue el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el principal baluarte de la ciencia en las Islas.

La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha encomendado al Cabildo, tal y como recoge la propia revisión del Plan Rector, la elaboración de un programa de movilidad sostenible que acabe con la presión que sufre el paraje Patrimonio de la Humanidad como consecuencia de la masificación.

Más visitado de Europa

El Teide, de hecho, es el parque nacional más visitado de Europa (más de 5,2 millones de personas en 2024) y por las tres carreteras que lo cruzan (TF-21, TF-24 o TF-38) circularon el año pasado cerca de 1,4 millones de vehículos.

El Ejecutivo regional ha hecho este encargo a la Corporación insular porque será esta administración la que tenga las competencias plenas sobre el espacio una vez que se las transfiera vía decreto. El Cabildo tiene ahora las competencias delegadas pero recibirá toda la responsabilidad de inmediato, una vez se apruebe definitivamente el PRUG.

El documento pactado por el Gobierno canario y el Cabildo (gobernados por CC y PP) establece unas pautas muy básicas sobre los accesos y el tránsito en los 189 kilómetros cuadrados del Teide que tendrá que desarrollar la administración insular en un programa de planificación específico que ya ha comenzado a elaborar.

No tiene que ver en este sentido con el borrador realizado el pasado mandato por un Gobierno canario liderado por el PSOE y que preveía, entre otras cosas, tres grandes intercambiadores a las puertas del parque para que los visitantes dejaran allí sus vehículos y entraran en líneas de guaguas.

Nuevo sistema de movilidad

El nuevo PRUG recoge que el sistema de movilidad que haga el Cabildo deberá tener en cuenta «las vías de acceso y la afluencia de visitantes por tramos horarios». En líneas generales, solo propone «aparcamientos disuasorios fuera del parque nacional combinados con servicios de guaguas y/o vehículos lanzaderas que den acceso» al monumento natural y «el fomento del uso del transporte público».

La idea de la Corporación insular es aplicar importantes restricciones a los vehículos particulares, principalmente a los que usan los turistas, y priorizar los recorridos en un servicio interno de guaguas.

También estudia el cobro de una ecotasa a quienes usen este servicio de transporte colectivo, que sería gratis para los residentes en la Isla. Esta ecotasa se añadiría a la tarifa de 25 euros que se cobrará para acceder al pico, situado a 3.715 metros según la última medición oficial.