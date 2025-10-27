Tres empresas optan al contrato de despliegue de la constelación Islas Canarias

Tres empresas destacadas del sector aeroespacial han presentado sus propuestas al contrato para el diseño, fabricación, lanzamiento, operación y obtención de imágenes de la constelación Islas Canarias, un proyecto pionero que utilizará satélites de órbita terrestre baja para la observación continua de la Tierra desde el espacio. Este proyecto, impulsado por el Cabildo de Tenerife, cuenta con un presupuesto de 21,3 millones de euros y se ejecutará en un plazo de seis años. Su objetivo es establecer una constelación de satélites que proporcionará imágenes diarias de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (y a demanda imágenes de las islas orientales), con el fin de apoyar la gestión de emergencias, la sostenibilidad medioambiental y la optimización de los recursos naturales.

Las tres empresas que optan al contrato son Aistech Space-Enduro Trading-Tecnicacas Competitivas (en UTE), Open Cosmos Canarias y Telespazio Ibérica, todas ellas con experiencia en el ámbito aeroespacial y de la tecnología espacial. Este contrato refuerza la apuesta del Cabildo de Tenerife por posicionar la isla como un hub de innovación aeroespacial, promoviendo la diversificación de la economía y el desarrollo de sectores tecnológicos de alto valor añadido.

Impacto del proyecto para Tenerife y Canarias

La constelación Islas Canarias es una herramienta estratégica para la gestión integral de emergencias y la sostenibilidad en la región. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta a situaciones de emergencia, optimizar el uso de los recursos naturales y abordar los desafíos del cambio climático mediante el análisis en tiempo real de datos satelitales. A través de la constelación, se capturarán imágenes diarias de las islas en diversas bandas de observación: visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta e infrarrojo térmico.

Casos de uso del proyecto

1. Gestión de riesgos de incendios forestales:

El cambio climático está alterando los patrones meteorológicos en las Islas Canarias, aumentando el riesgo de incendios forestales. Gracias a la constelación Islas Canarias, se podrán identificar áreas de riesgo de incendio a través de la monitorización térmica y de vegetación. La detección temprana de anomalías en las temperaturas y la humedad del terreno permitirá a los servicios de emergencia actuar de manera más rápida y eficiente. Las imágenes de infrarrojo térmico capturadas por los satélites proporcionarán datos cruciales sobre las condiciones de los incendios, facilitando la coordinación en tiempo real entre los equipos de extinción.

2. Monitorización del cambio climático y gestión de recursos hídricos:

Uno de los retos más importantes que enfrenta Tenerife y Canarias es el impacto del cambio climático en sus recursos hídricos. La constelación de satélites proporcionará datos sobre la distribución y el uso del agua, permitiendo a las autoridades locales gestionar los recursos hídricos de manera más eficiente. El análisis de la humedad del suelo y la cobertura vegetal mediante imágenes satelitales facilitará la identificación de áreas con escasez de agua o riesgo de desertificación, lo que permitirá tomar decisiones informadas sobre la gestión y conservación del agua.

3. Monitoreo de la biodiversidad y conservación de ecosistemas naturales:

La conservación de la biodiversidad y los ecosistemas naturales es clave para el desarrollo sostenible de Canarias. La constelación Islas Canarias permitirá hacer un seguimiento continuo de los ecosistemas forestales, costeros y marinos. Las imágenes de satélites permitirán detectar cambios en la flora y fauna, así como monitorizar la calidad del aire y del agua, lo que facilitará la planificación de políticas ambientales más efectivas. Además, se podrá identificar con precisión la evolución de la cobertura vegetal y la biodiversidad en áreas protegidas como el Parque Nacional del Teide o los espacios naturales de La Palma y La Gomera.

4. Optimización de la gestión de emergencias en áreas urbanas:

En el ámbito urbano, los satélites podrán ofrecer datos precisos para la planificación y gestión de infraestructuras críticas. Por ejemplo, en caso de eventos sísmicos o terremotos, la constelación proporcionará información geoespacial detallada sobre las áreas afectadas, lo que permitirá mejorar la respuesta de emergencia y coordinar los recursos de manera más efectiva. Además, las imágenes de satélite contribuirán a la gestión de infraestructuras y servicios básicos como el transporte, la electricidad o la sanidad, ayudando a la toma de decisiones más informadas en situaciones de crisis.

5. Prevención de desastres naturales (inundaciones y deslizamientos de tierra):

Canarias, por su orografía volcánica y su clima, son propensas a desastres naturales como inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente después de episodios de lluvias intensas. La constelación de satélites permitirá monitorizar el riesgo de inundaciones mediante el análisis de la evolución de las cuencas hidrográficas y la detección de cambios en el terreno. Las imágenes de infrarrojo de onda corta ayudarán a identificar áreas con alta probabilidad de deslizamientos de tierra, permitiendo que las autoridades tomen medidas preventivas, como la evacuación de zonas de riesgo o la mejora de infraestructuras de drenaje.

El oroyecto en el contexto de la innovación aeroespacial en Canarias

El Cabildo de Tenerife, en colaboración con empresas como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), está llevando a cabo un proyecto que no solo tiene aplicaciones directas en la gestión de emergencias y la sostenibilidad, sino que también posiciona a Tenerife y Canarias como un referente en el ámbito aeroespacial. La constelación Islas Canarias es un ejemplo del potencial que tiene la isla para atraer inversión y generar oportunidades de empleo altamente cualificado en sectores de alta tecnología, como la ingeniería espacial y la gestión de datos a gran escala.

La Presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, afirma que “este proyecto coloca a Tenerife en el mapa mundial de la innovación aeroespacial, posicionándonos como líderes en el uso de tecnologías espaciales para la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y la protección del medio ambiente. A través de esta iniciativa, no solo estamos impulsando el desarrollo económico de la isla, sino también contribuyendo a la lucha global contra el cambio climático.”

El Consejero Insular de Innovación, Juan José Martínez, destaca que “la constelación Islas Canarias no es solo una inversión en tecnología espacial, sino una inversión en el futuro de Tenerife. Este proyecto forma parte de nuestra apuesta por diversificar la economía hacia sectores de alto valor añadido, generando empleo cualificado y apostando por el talento canario. Además, nos coloca a la vanguardia de la innovación global, convirtiéndonos en pioneros en el uso de satélites para la gestión ambiental y la prevención de riesgos.”

Próximos pasos

La licitación para el despliegue de la constelación de satélites continuará con la evaluación de las ofertas de las tres empresas seleccionadas. Se prevé que la selección final se realice a finales de 2025, con el inicio del diseño y desarrollo de la constelación previsto para 2026. La puesta en operación de la constelación está programada para 2028, momento en el que Tenerife y Canarias contarán con una herramienta única para la observación y gestión del territorio.