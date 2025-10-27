¿Tienes un apellido realmente canario? Este libro te ayudará a descubrirlo
Conoce los orígenes de tu apellido y adéntrate un poco más en la historia isleña
¿Tienes un apellido canario? ¿Te preguntas si tu apellido puede serlo? Pues tienes una oportunidad de saberlo gracias al libro '1.100 apellidos arraigados en Canarias', una obra de Francisco García-Talavera Casañas, que explota la identidad y el mestizaje del pueblo isleño.
Una publicación que avanza en la historia del archipiélago, marcada por el mestizaje genético y cultural de todas las poblaciones que llegaron a las islas: guanches, portugueses, castellanos, normandos, africanos... Múltiples nacionalidades que fueron conformando la identidad canaria y de la que recogemos una amplia variedad de apellidos.
Este libro recoge toda esta historia, en una segunda edición revisada en la que se han ampliado los apellidos en más de 80.
Investigación
Según recoge una nota publicada por el Cabildo de Tenerife con motivo la presentación del libro el pasado fin de semana, el autor ha ampliado su investigación para esta segunda edición con "datos que permitirán al lector conocer el origen y la dispersión de sus apellidos familiares, especialmente en las naciones americanas del Caribe, destino histórico de la emigración isleña".
Sobre el autor
Francisco García-Talavera Casañas es geólogo-paleontólogo por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Biología por la Universidad de La Laguna, donde ejerció como profesor entre los años setenta y noventa. También trabajó en el Instituto Español de Oceanografía (Laboratorio de Canarias) y participó en numerosas campañas oceanográficas en aguas de la Macaronesia y la costa de África.
Desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife (hoy Museo de Naturaleza y Arqueología), del que fue director. Desde allí organizó y coordinó expediciones científicas a los archipiélagos macaronésicos, al sur de Marruecos, el Sáhara, Mauritania y Senegal. Ha realizado investigaciones en lugares como las islas Galápagos, Pascua, Robinson Crusoe, Santa Helena, Margarita (Venezuela) y la Antártida. Apasionado del estudio del pasado de los archipiélagos atlánticos, ha dedicado parte de su trabajo a explorar el origen, la etnografía y las relaciones entre estas islas.
