¿Tienes un apellido realmente canario? Este libro te ayudará a descubrirlo

¿Tienes un apellido canario? ¿Te preguntas si tu apellido puede serlo? Pues tienes una oportunidad de saberlo gracias al libro '1.100 apellidos arraigados en Canarias', una obra de Francisco García-Talavera Casañas, que explota la identidad y el mestizaje del pueblo isleño.

Una publicación que avanza en la historia del archipiélago, marcada por el mestizaje genético y cultural de todas las poblaciones que llegaron a las islas: guanches, portugueses, castellanos, normandos, africanos... Múltiples nacionalidades que fueron conformando la identidad canaria y de la que recogemos una amplia variedad de apellidos.

Este libro recoge toda esta historia, en una segunda edición revisada en la que se han ampliado los apellidos en más de 80.

Investigación

Según recoge una nota publicada por el Cabildo de Tenerife con motivo la presentación del libro el pasado fin de semana, el autor ha ampliado su investigación para esta segunda edición con "datos que permitirán al lector conocer el origen y la dispersión de sus apellidos familiares, especialmente en las naciones americanas del Caribe, destino histórico de la emigración isleña".