Puerto de la Cruz soluciona la falta de aparcamientos con 30 millones de inversión

Puerto de la Cruz soluciona la falta de aparcamientos, una demanda histórica, con 30 millones de euros de inversión. Los proyectos, que suman 645 plazas divididas, estarán ubicados en el centro de la ciudad portuense, en la plaza de La Constitución y en el barrio de Punta Brava. La iniciativa se aprobó, de manera definitiva, en sesión plenaria este lunes 27 de octubre.

Las dos infraestructuras se licitarán en diciembre en dos lotes (uno por cada aparcamiento), según el concejal de Hacienda y Contratación Pública, Pedro Antonio Campos. Durante la sesión plenaria dieron el visto bueno a cuatro documentos que forman parte de los proyectos: estudio de viabilidad, estudio económico, estudio de seguridad y salud y el anteproyecto de construcción.

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ratificó establecer el sistema de revisión de costes del contrato y de la tarifa y la aprobación del expediente de contratación y de la licitación, pasos previos a la puja entre las empresas que decidan presentarse.

El punto salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno, formado por el Partido Popular (PP), Coalición Canaria (CC) y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), mientras que el PSOE votó en contra.

Casi 21.000 metros cuadrados de aparcamientos

Los nuevos aparcamientos de la plaza de La Constitución, en pleno casco histórico portuense, cuentan con 333 estacionamientos, mientras que los de Punta Brava tiene 312. La superficie total de la infraestructura del centro del Puerto de la Cruz es de casi 10.000 metros cuadrados y cada una de las plantas tiene más de 3.000 con más de 100 plazas cada una. En cuanto a la influencia urbanística de la obra, se tendrá en cuenta el estudio de movilidad del Plan Especial de Conservación del Casco Histórico.

En el caso de la instalación de Punta Brava, contará con casi 11.000 metros cuadrados, también en tres niveles. Por otro lado, la plaza junto a los espacios libres y el tratamiento perimetral suman más de 3.500 metros cuadrados de superficie. El edificio dotacional de nueva construcción, que pasará a titularidad del consistorio portuense, será de más de 600 metros cuadrados y se destinará a albergar dependencias municipales de diferente índole.

Interés empresarial

Según Campos, los proyectos de ambos aparcamientos en Puerto de la Cruz, de financiación íntegramente privada al tratarse de una concesión por 40 años, se presentaron el pasado mes de septiembre ante la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) despertando el interés de varios empresarios. La previsión es que las obras comiencen en el primer trimestre de 2026. Ambas zonas de estacionamiento tendrán tres maneras de uso: propietario, abonados y rotatorio.