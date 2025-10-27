El Obispado de la Diócesis Nivariense ayudará a la ULL de forma puntual con la crisis alojativa

El Obispado de la Diócesis Nivariense cederá algunos espacios de manera puntual para ofrecer servicios alojativos a la Universidad de La Laguna (ULL). La institución académica se enfrenta a un año académico difícil puesto que la demanda de plazas triplica en esta ocasión a la oferta, lo que obliga a la Universidad a buscar alternativas para dar un correcto servicio al alumnado y a diferentes sectores de la comunidad universitaria, como el Personal Docente Investigador (PDI). El Rectorado se ha reunido con el Obispado en diferentes ocasiones para establecer estas líneas de colaboración, aunque de forma puntual. Así lo confirma la gerente de la ULL, Lidia Pereira, quien matiza que estos recursos se emplearán «de manera transitoria», aunque lo que precisa realmente la Universidad son recursos estables en el tiempo.

Estas plazas ofertadas por el Obispado irían destinadas, sobre todo, a estancias más cortas, como las que pueden protagonizar profesorado o estudiantes dentro de programas de movilidad. «Contarán con tarifas diferentes y queremos ponerlas en marcha porque ya existe la necesidad de incrementar también esta oferta» porque la ULL desea «incrementar la movilidad en todos los sectores de nuestra comunidad universitaria».

Largo recorrido

Lidia Pereira indica que la adecuación de la oferta alojativa «es un trabajo de largo recorrido» y reconoce que el problema no va a poder solucionarse de manera inmediata en un municipio como La Laguna, que presenta desde hace tiempo una importante crisis habitacional. Para tratar de atajarlo, la gerente de la ULL habla de la necesidad de establecer colaboraciones entre diferentes organismos, y más allá del Obispado, explica que se están alcanzando acuerdos con el Ayuntamiento de La Laguna y el Gobierno de Canarias para promover la construcción de nuevas residencias o campus alojativos.

La Universidad de La Laguna insiste en la «casuística específica» de Tenerife y que hace que una inyección económica inicial no sea suficiente para mejorar la situación. En este sentido, la gerente explica que estos servicios reciben a un gran número de personas con rentas bajas o muy bajas. «Queremos que nuestra Universidad continúe funcionando como un ascensor social y para eso tenemos que garantizar las bonificaciones sobre el precio de las plazas alojativas, por lo que tendremos que asumir un alto coste para afrontar el diferencial», relata Pereira. Es por ello que reclama ayudas económicas sostenibles en el tiempo para garantizar «una oferta amplia y diversa que pueda arropar a la pluralidad de estudiantes que llegan a la ULL».

Reuniones estatales

Además de las instituciones canarias, el Gobierno de España también es consciente de los problemas que atraviesan las universidades públicas para ofrecer plazas alojativas. Es por esa razón que el pasado 24 de septiembre se celebró una primera reunión en la que participaron las instituciones académicas junto a las ministras de Vivienda y Agenda Urbana y de Universidades y, posteriormente, el 10 de octubre, otra con el secretario de Estado de Vivienda. «Reconocen la situación que se viene repitiendo en todas las comunidades autónomas y por eso proponen la creación de lo que ellos llaman alojamientos asequibles, de rápida construcción y de calidad», expresa la gerente de la ULL, quien añade que el Ministerio de Vivienda propone que estas nuevas construcciones, así como posibles trabajos de rehabilitación en las infraestructuras ya existentes, se acometan a través del Plan de Vivienda y se financien con préstamos ICO, que podrían cubrir, en el caso de promotores públicos como estos, hasta el 85% del coste total. A pesar de que valora el interés del Ministerio de Vivienda, la gerente de la ULL expresa que el Plan de Vivienda «debería de tener un apartado específico para este tipo de intervenciones y evitar así posibles problemas en su justificación». Sin embargo, Vivienda emplazó a las universidades públicas a concretar esos detalles con las comunidades autónomas, por lo que no se ha materializado ningún avance.

La celeridad en los procedimientos se convierte en imperativo cuando se aborda la crisis habitacional relacionada con las universidades públicas. «Necesitamos herramientas prácticas, y eso se lo hemos hecho saber al Ministerio de Vivienda», expresa Lidia Pereira quien avanza que, junto al Ayuntamiento de La Laguna, han localizado un terreno para poder iniciar la construcción de una nueva residencia. Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha mostrado su interés en la construcción de un campus modular de viviendas con contenedores reciclados, tal y como se propuso recientemente en un Trabajo de Final de Grado (TFG) de dos alumnas del Grado en Contabilidad y Finanzas.