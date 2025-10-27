Nuevas medidas para agilizar la descarga de cereal para ganado en el puerto de Tenerife

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, estibadores, empresas y CEOE Tenerife han acordado este lunes una serie de medidas para agilizar a descarga de cereal para la elaboración de piensos para ganado.

Entre esas medidas figuran avisar con mayor anticipación de la fecha de llegada de buques con cereales por parte de los fabricantes de piensos, así como una mayor transparencia para dar a conocer los atraques disponibles en el Dique del Este por parte de la Autoridad Portuaria, como se hace con el tráfico de cruceros.

En la reunión han participado representantes de ASAGA, FEDEPORT, ASINCA y CEOE Tenerife, además de la propia Autoridad Portuaria y miembros del Centro Portuario de Empleo, en representación de los estibadores del puerto de Tenerife.

Otros asuntos

Dicha reunión sirvió para poner sobre la mesa aspectos como el incremento de la plantilla de estibadores, que ha pasado de los 147 a 203, y que se prevé de cara al próximo año llegue a los 220, y la mejora de la tercera alineación del Dique del Este, con una obra de reubicación de bolardos que permitirá mejorar el movimiento de la maquinaria al efecto en dicho atraque, detalla la Autoridad Portuaria en un comunicado.

El presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, recordó que también en la Dársena de Los Llanos se puede realizar la operativa propia de la descarga de grano, en este caso con buques de hasta 135 metros de eslora.

Los representantes de las empresas fabricantes de pienso para ganado manifestaron su preocupación por conseguir lo antes posible la fluidez necesaria en las operaciones de descarga del grano y seguir avanzando en el crecimiento de los tráficos del puerto de Tenerife.

Por su parte, CEOE Tenerife agradeció a la Autoridad Portuaria su disposición al diálogo y al consenso, y se comprometió a actuar como correa de transmisión con el resto de los usuarios portuarios con el objetivo de promover la coordinación y el beneficio común de todos los sectores implicados, agrega la nota.

Las partes acordaron hacer un seguimiento del grado de éxito de estas iniciativas, sobre todo de cara a la próxima campaña de Navidad, monitorizando los avances para, de ser necesario, volver a convocar a los operadores implicados en las operativas.