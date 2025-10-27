Música en los cementerios y en el Leal por el Día de los Difuntos

Los horarios de los cinco cementerios de La Laguna se amplían entre hoy y el próximo domingo, con motivo de la celebración del Día de los Fieles Difuntos. Estas instalaciones permanecerán abiertas de 7:00 a 18:00 horas. La programación especial se complementará con distintos recitales y actuaciones musicales.

El consistorio lagunero ha previsto acompañamientos musicales en diferentes franjas horarias para amenizar estas jornadas en las que se espera una mayor afluencia de personas. También se reforzará la seguridad en estos recintos con motivo de estas fechas señaladas.

Bajo el título A la luz de las velas se han programado recitales para el 31 de octubre en dos pases (18:30 y 19:45 horas). Para San Luis, está prevista la actuación de Luis López (piano) y Laura de Armas (violonchelo); en Punta del Hidalgo estarán Irene Fariña (piano) y Mauro Fariña (bombardino); Lucía Ramos (piano) y Carolina Rivero (saxofón) amenizarán la tarde en Valle de Guerra; Isabella Ambrosio (piano) y Elena Fariña (flauta) intervendrán en Tejina, y Ángel Cortés (piano) y Marina Rossi (violín) acudirán al cementerio de San Juan.

A lo anterior hay que unir la implicación de las distintas bandas y grupos musicales que estarán presentes en distintos momentos durante la próxima semana. Para los cementerios de San Luis y San Juan se han programado veladas musicales de la Banda La Fe de La Laguna (entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre) repartidas entre clarinetes, guitarras, saxofones, cuartetos de flautas y otras composiciones instrumentales. La Banda de San Sebastián y Crearte Unión Musical han previsto numerosos recitales en horario de mañana y tarde para Tejina y la Punta del Hidalgo a lo largo de los próximos días. Por su parte, la Banda Nuestra Señora de Lourdes acompañará a los usuarios del cementerio de Valle de Guerra con pases desde el 29 de octubre al 2 de noviembre.

El cierre tendrá lugar el 1 de noviembre, desde las 20:00 horas, en el Teatro Leal de La Laguna, gracias al concierto que ofrecerá la artista Candelaria González. La entrada al recinto será gratuita hasta completar el aforo.

La concejala de Cementerios del Ayuntamiento de La Laguna, Cristina Ledesma, explicó que, «como cada año, buscaremos crear espacios respetuosos y dignos para que la población lagunera pueda visitar a sus seres queridos en esta jornada cargada de sentimiento y recuerdo para familiares y allegados». También recordó que recientemente han concluido trabajos de mejora y mantenimiento en estas infraestructuras mortuorias para mantenerlas en las mejores condiciones posibles y que se ha actualizado el mobiliario público disponible en los camposantos de San Juan, San Luis, la Punta del Hidalgo, Valle de Guerra y Tejina.