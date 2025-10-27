‘Mirno’ y ‘Rodo’, las ‘almas callejeras’ que han cambiado por completo la vida de los tinerfeños Guacimara y Pedro

Un viaje de ensueño, una ruta prácticamente planificada y un objetivo: unir Canarias con Asia. Esta era la premisa que marcaba el destino de los tinerfeños Guacimara Acosta y Pedro Acevedo, quienes hace más de dos años iniciaron el camino de la vida nómada.

Sus obligaciones les permitían trabajar viajando y este estilo de vida llamó su atención tanto como para decidir iniciar la ruta hacia la otra punta del mundo.

Pero si ningún viaje es fácil, este lo ha sido mucho menos, con acontecimientos de todo tipo que les han obligado a modificar sus planes, pero que, sobre todo, les han cambiado la vida. Porque ahora, a Guacimara y a Pedro les acompañan ‘Mirno’ y ‘Rodo’, dos perros bosnios que han abandonado las calles para vivir en autocaravana, un nuevo hogar al que se han adaptado a la perfección.

Amor por los animales

Quienes conocen a Guacimara y Pedro (Road to Magec en redes sociales), saben que su vida ha estado marcada por los animales. ‘Ra’ y ‘Jack’ iniciaron la ruta con esta pareja, pero, lamentablemente, ambos fallecieron durante el trayecto por Portugal.

Sin embargo, su amor por los animales es tal que no pudieron mirar hacia otro lado cuando descubrieron la crueldad animal que existe en Bosnia y Herzegovina con los perros callejeros.

“Después de lo que pasó con nuestros animales prometimos que no íbamos a tener más, pero Bosnia nos cambió”, recuerda Pedro.

Crueldad animal

Y no es para menos. En este país de los Balcanes, los tinerfeños se dieron cuenta de la situación extrema en la que viven los animales callejeros, no solo por las duras condiciones meteorológicas, sino por la crueldad humana en su máxima expresión.

En el vertedero de la ciudad de Bihac descubrieron cómo malviven cientos de perros entre la basura, sin refugio ni alimentación adecuada. Un lugar en el que pasan los días con temperaturas extremas y en el que también tienen que sobrevivir a los cazadores y otras amenazas.

Cambio de planes

Desde ese primer momento, ambos tuvieron claro que tenían que cambiar de planes. Hacer turismo por el país y viajar a Asia pasó a un segundo plano y el principal objetivo fue ayudar a los animales.

Para ello, no solo compraban alimento y medicación, o creaban casetas para ayudarles a pasar el frío invierno, sino que pusieron en marcha la iniciativa solidaria Sembrando Huellas, con la que recaudaron fondos para continuar aportando su granito de arena en quienes más lo necesitaban. Y también crearon una marca de accesorios para animales (Brave Paws), de la que aún hoy destinan todos sus beneficios a diferentes causas.

Miembros de la misma manada

A su llegada a Bosnia, la pareja se instaló con su autocaravana cerca de un parque nacional, ubicación también muy próximo al vertedero donde descubrieron la grave situación de los perros callejeros. En ese lugar, se encontraba una manada a la que pertenecían tanto ‘Rodo’ como ‘Mirno’, que habían llegado hasta ahí en busca de alimento.

'Rodo' y 'Mirno' en Eslovaquia. / Road to Magec

En una conversación telefónica con este periódico desde Polonia, Guacimara y Pedro cuentan cómo les ha cambiado la vida desde que adoptaron a estos dos animales que, en el caso de ‘Rodo’, admiten que “él nos eligió”.

“Lo de ‘Rodo’ fue una conexión muy fuerte. Casi desde el inicio, dormía bajo la caravana y me seguía a todos lados”, explica Guacimara Acosta, quien recuerda que, incluso cuando se peleaba con otros perros, porque él actuaba como el líder de la manada, “siempre me hacía caso y me dejaba gestionar la situación”.

La primera adopción

Aunque en ese momento no tenían intención de ampliar la familia, y menos teniendo en cuenta lo complicado que podría ser hacerlo en dicho país, la conexión con ‘Rodo’ les hizo iniciar un difícil proceso que llegó a su fin tras varios intentos frustrados y recorrer medio país hasta dar con la persona adecuada que les ayudó en el procedimiento.

Con ‘Rodo’ ya legalmente con ellos, la idea era iniciar nuevamente el camino, ya que el tiempo de permanencia en el país se agotaba y pronto tenían que abandonarlo. Sin embargo, el destino les tenía algo preparado con lo que no contaban.

‘Mirno’ se une a la familia

Salir de Bosnia con dos perros era algo que no estaba en sus planes, pero adoptar a ‘Mirno’ fue inevitable para salvarle la vida.

“No teníamos en mente adoptarla porque no queríamos separarla de su hija”, afirman. Pero su situación era bastante compleja. ‘Mirno’ tenía unos 7 años y no era frecuente ver animales tan mayores en la calle, ya que les es casi imposible sobrevivir a los fríos tan extremos y otras amenazas. Con el frío, el animal decidió que el mejor lugar para refugiarse no eran las casetas que les habían preparado, sino el interior de la caravana. No así su hija, que pasaba las horas fuera.

Guacimara Acosta y Pedro Acevedo, junto a sus mascotas, 'Mirno' y 'Rodo' / Road to Magec

Cuando la pareja, a punto de emprender su viaje para abandonar el país, decide volver a despedirse de la manada, el animal vuelve a entrar, como de costumbre, en el vehículo.

En un momento dado, “vino el director del Parque Nacional a echarnos y nos fuimos con ella pensando en devolverla a la manada, pero una fuerte nevada nos bloqueó durante cinco días. No tuvimos margen para volver a llevarla, y dejarla sola en otro lugar o con otra manada no era una opción”, explican.

Ante esta situación, lo único que podían hacer era adoptarla a ella también. Y, tras otro complejo trámite, pudieron conseguirlo.

Un carácter difícil

Adoptar a estos animales no ha sido fácil, sobre todo en el caso de ‘Rodo’, que pesa más de 40 kilos y tiene un carácter fuerte. "Han vivido una vida muy dura y tienen traumas”, aclaran. La propia Guacimara se ha esforzado en formarse y buscar la ayuda de profesionales para ayudarles a suavizar el carácter. “Es complicado porque no encontramos a ningún adiestrador que quiera trabajar con nuestros perros, aunque contamos con la colaboración de una etóloga de Tenerife que nos guía a través de consultas online”, cuenta Acevedo. Y, aunque ha sido difícil, la felicidad les aborda cuando ambos explican que “están avanzando muy rápido”. De hecho, ‘Rodo’ ya es capaz de estar con otros perros que no son de su manada sin intentar atacarles, una situación que antes era habitual al sentirse amenazado.

Una familia de cuatro

Esta familia de cuatro vive centrada, en estos momentos, en buscar lugares en los que ‘Mirno’ y ‘Rodo’ sean felices, en los que puedan vivir libremente y que les ayuden a superar los traumas de sus mascotas.

“Nuestra vida ha cambiado en todo, ahora gira en torno a ellos”, explican. De esta manera, y teniendo en cuenta las particularidades de los nuevos miembros de la familia, han decidido modificar la ruta e ir solo a lugares donde ellos puedan estar bien. “Teníamos el objetivo de ir a Asia y ahora nuestro objetivo es vivir tranquilos”, matizan.

Así, aunque no descartan volver hacia su destino inicial, han optado por dirigirse hacia el norte de Europa, donde la concienciación animal está mucho más avanzada.

Ahora esta familia tinerfeña se encuentra en Polonia, un país que les encanta. “Aquí hemos encontrado a gente maravillosa en la que se puede confiar y en la que nuestros perros están bien”, concluyen.