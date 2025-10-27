Lluvia este lunes en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet

Nubes medias y altas harán su aparición este lunes en los cielos de Canarias, donde podrían dejar alguna llovizna ocasional aunque apareciendo y desapareciendo a intervalos, en una jornada en que se esperan ciertas subidas de temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología.

El valor más alto llegará a 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 26 en Las Palmas de Gran Canaria y el más bajo será de 22 grados en ambas capitales, conforme a su pronóstico, que anuncia viento variable y flojo predominante, aunque con mayor presencia de las componentes este y oeste en algunas áreas donde también podría ir ganando intensidad, tendiendo a moderado.

Así mismo, los vientos variables serán lo más habitual en las aguas de Canarias, aunque con zonas donde mandará el suroeste, y su fuerza oscilará entre 1 y 3, acompañados de mar rizada a marejadilla y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo para el lunes, por islas, es la siguiente:

TENERIFE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el este y sur por nubosidad de evolución durante la tarde, cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo de componente oeste, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento moderado a fuerte del oeste con probabilidad de rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 27

LA GOMERA

Intervalos nubosos, sin descartar cielos nubosos por nubosidad de evolución durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte en cumbres a partir de la tarde. Brisas en la costa este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 28

Foto de archivo: lluvia en La Laguna. / El Día

LA PALMA

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos al oeste donde no se descarta alguna lluvia ocasional y dispersa. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado del suroeste. Brisas en la costa este. En altas cumbres soplará del oeste moderado con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 27

EL HIERRO

Intervalos nubosos, sin descartar cielos nubosos por nubosidad de evolución durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte en cumbres a partir del mediodía. Brisas en costa este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 19 25

LANZAROTE

Intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable, con predominio de las brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 27

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable, con predominio de las brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 20 26

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, e intervalos de evolución en el interior y este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en ligero ascenso en medianías y zonas altas donde podría ser localmente moderado, especialmente el de las mínimas. Viento flojo variable, predominando la componente este. Brisas en costas. En cumbres, viento flojo de componente oeste, que aumentará a moderado por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 26