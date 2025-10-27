Estas son las líneas de las guaguas de Titsa más utilizadas de Tenerife: la segunda te sorprenderá

Las guaguas públicas de Titsa movieron el año pasado más de 80 millones de personas en Tenerife. La entrada en vigor de la gratuidad del servicio el 1 de enero de 2023 ha disparado el uso del transporte público en la Isla, con un incremento superior al 30%.

A continuación aparecen las 10 líneas de guaguas de Titsa con más pasajeros de 2024. Sorprende que en el segundo puesto se encuentra una línea comarcal, con un recorrido relativamente corto en comparación con otros de la empresa insular que gestiona el Cabildlo de Tenerife. Esta es la clasificación:

1ª 014 Santa Cruz-La Laguna: 4,7 millones de pasajeros en 2024. Esta ruta entre los intercambiadores de la capital y Aguere por La Cuesta lleva muchos años liderando este ranking de las líneas de Titsa.

2ª 467 Costa del Silencio (Arona)-La Caleta (Adeje): 4,1 millones en 2024. Recorre las principales ciudades dormitorio del corazón turístico de la Isla.

3ª 015 Santa Cruz-La La Laguna: 2,8 millones. A diferencia de la 014, une las dos principales ciudades de la Isla por la autopista del Norte.

Interior de una guagua de la 467 que recorre las ciudades dormitorio del sur de Tenerife. / Andrés Gutiérrez / t

4ª 934 Santa Cruz-Añaza-Santa Cruz: 2,5 millones. Pasa por barrios claves como Somosierra, Ofra, Santa María del Mar o Añaza.

5ª 111 Santa Cruz-Costa Adeje: 1,7 millones. Para en los principales núcleos sureños como Candelaria, Güímar, Granadilla o Arona.

6ª 101 La Laguna-La Orotava: 1,6 millones. Para en Tacoronte, La Matanza o La Victoria.

7ª 122 Santa Cruz-Candelaria: 1,6 millones. Se detiene en Santa María del Mar, Tabaiba, Barranco Hondo y Punta Larga, ya en Candelaria.

8ª 232 Santa Cruz-La Gallega: 1,6 millones. Otra línea que recorre barrios clave del municipio capitalino, desde Somosierra y Miramar hasta El Cardonal, El Sobradillo y La Gallega.

9ª 108 Santa Cruz-Icod de los Vinos: 1,5 millones. Pasa por el Hospital Universitario y el Campus de Guajara y se dirige al Norte hasta Icod.

10ª 51 La Laguna-Tejina-Tegueste-Tacoronte-La Laguna: 1,5 millones de pasajeros.