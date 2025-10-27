Fin de la campaña contra el fuego con un incendio y once conatos en Tenerife

La campaña contraincendios forestales en Tenerife termina con 11 conatos y un incendio que afectaron a 81,8 hectáreas, 81 de ellas quemadas por el fuego que se registró el 28 de julio en Los partidos de Franquis, un paraje de El Tanque. Equivale al 40% menos de lo registrado el año pasado. Al margen de esta cifra, se contabilizaron 34 conatos no forestales, que quemaron 9.761 metros cuadrados de vegetación en huertas, cañizo y arbustos.

Esta campaña empezó el 2 de junio y terminará el domingo con «el mayor despliegue logístico y tecnológico» dispuesto por el Cabildo en materia de prevención y extinción de incendios forestales. El dispositivo contó con más de 1.000 efectivos, entre ellos las Brigadas Forestales (Brifor), Gesplan, Guardia Civil, Ejército, Protección Civil, Consorcio de Bomberos, Cruz Roja, la UME y el Parque Nacional del Teide.

Equipamiento

El equipamiento material incluyó 22 autobombas de distinta tipología, que permitieron actuar con rapidez; dos helicópteros propios y medios del Gobierno de Canarias consistentes en seis helicópteros; del Estado, caso del avión Air Tractor, con base en La Gomera, y dos helicópteros bombarderos con base en el Aeropuerto Tenerife Sur.

En el ámbito tecnológico, el dispositivo contraincendios del Cabildo incorporó drones equipados con cámaras térmicas y visuales, capaces de ofrecer vigilancia en tiempo real incluso en condiciones de baja visibilidad, convirtiéndose en una herramienta clave para detectar conatos de incendio en fases tempranas y coordinar la respuesta desde el aire, según el Gobierno insular.

Presencia del ejército

Uno de los hitos de esta campaña fue la puesta en marcha de la segunda edición de la Operación Prometeo, un dispositivo conjunto entre el Cabildo de Tenerife y el Ejército de Tierra que desplegó 920 patrullas y 2.300 efectivos militares durante tres meses, además de la incorporación de dos helicópteros con visión nocturna. Esta segunda edición se derivó del convenio firmado en marzo entre la presidenta insular, Rosa Dávila, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Estos supusieron «una mejora sustancial en la capacidad operativa, al posibilitar vuelos tácticos en condiciones de baja visibilidad y la transmisión de datos en tiempo real a través de sensores y cámaras térmicas, mejorando la coordinación con las unidades terrestres».

Presentación del balance del dispositivo contraincendios forestales 2025 / El Día

La consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, habló del modelo de éxito de prevención aplicado desde el Cabildo e insistió en la necesidad del trabajo para que «nuestro medio natural no se vea devastado», abundando en que «el mejor incendio es el no se produce».

Rosa Dávila defiende que "es cosa de todos" «Hemos protegido y defendido como nunca nuestra tierra, con planificación, inversión y determinación», sostuvo ayer la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. El trabajo de los equipos y la coordinación entre administraciones es otro aspecto que realzó Dávila, para quien «la prevención y la respuesta ante los incendios son una responsabilidad compartida que nos exige mantenernos siempre preparados». En esa línea, llamó a la ciudadanía a mantener la prudencia y la colaboración: “No lo podemos hacer solos. La prevención empieza en cada gesto cotidiano».

Coordinación y comunicación

El coronel Alberto Cherino comentó la importancia de la coordinación y contacto con la ciudadanía, la comunicación permanente con los técnicos del Cabildo y que la población sepa que están presentes. Argumentó que la clave del éxito ha sido «la coordinación total con la Institución insular».

Pedro Martínez, jefe de servicio del equipo de extinción de incendios del Cabildo de Tenerife, hizo hincapié en «la necesidad de avanzar en medios tecnológicos» y en la importancia del trabajo realizado para adelantarse a los cambios meteorológicos y las restricciones que se pusieron durante el verano.