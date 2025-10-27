Este es uno de los brunch más grandes de Canarias: así es la experiencia gastronómica que triunfa en Tenerife

El brunch es una combinación entre desayuno y comida que nació en Reino Unido a finales del siglo XIX como una comida social entre las grandes esferas tras las noches de fiestas. Con los años, está tendencia se ha extendido por el resto del mundo y en España ya se ha convertido en una tendencia gastronómica.

Los creadores de contenidos @guachinchesmodernos han mostrado en sus redes sociales cómo es la experiencia en Zona, donde Jonay se pregunta: "¿Dos personas se comen todo esto?".

La moda del brunch

Cada vez más personas en Tenerife su suman a la moda del brunch, esa fusión entre desayuno y almuerzo que invita a los comensales a disfrutar sin prisas del entorno y de la calidad de la gastronomía.

Zona, en Tenerife, ha conseguido elevar esta experiencia al siguiente nivel, ya que muchos lo consideran el brunch más grande de Canarias. Por 35 euros para dos personas, ofrece una mesa repleta de zumos naturales, cafés, fruta, embutidos, sandwiches, wraps, tortitas, dulces y muchos más. Eso sí, el establecimiento requiere reserva previa para poder disfrutar del menú.

Más allá del brunch

Además del menú de brunch, el local ofrece una carta variada para disfrutar tanto de comidas como de una cenas, con opciones como hamburguesas, ensaladas, pokes, baos, perritos calientes y platos para compartir.

A partir de las 19:00 horas, el ambiente se transforma en un tardeo acompañado por un DJ, convirtiéndose en un gran punto de encuentro en la Playa de las Américas.

Ideal para familias

El espacio cuenta con zona infantil, lo que lo convierte en una opción perfecta para disfrutar en familia. Los adultos puede degustar un brunch repleto de comida dulce y salda que es casi imposible acabarse entre dos.

Horario y Ubicación

El establecimiento se encuentra ubicado en Playa de las Américas, dentro del Centro Comercial Parque Santiago 6.

Zona abre todos los días de 9:00 a 23:00, pero el brunch solo está disponible los sábados y domingos, de 10.00 A 13:00 horas.

Es considerado uno de los brunch más completos de la costa sur de Tenerife y está pensado para que sus clientes desconecte y disfruten del sabor y el ambiente en Playa de las Américas.