Bomberos de Tenerife refuerza su personal y alcanza el mayor presupuesto de su historia

El Consorcio de Bomberos de Tenerife incrementará su personal y contará en 2026 con el mayor presupuesto de su historia, con una partida que asciende a 26.263.144,02 euros, lo que supone un aumento del 1,28 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Según ha informado este unes en un comunicado el presidente de la entidad, Iván Martín, se trata de la cifra más alta en los 25 años de historia del Consorcio.

El incremento se centra especialmente en el capítulo de personal, que representa el 85,17 por ciento del total, con 22.369.492,45 euros, es decir, 1.108.708,28 euros más que en 2025.

Rápida respuesta en emergencias

Martín ha señalado que el refuerzo de la plantilla es "una prioridad absoluta y fundamental para garantizar una respuesta más rápida y efectiva ante las emergencias", y ha subrayado que esta inversión "refuerza la misión de hacer de Tenerife una isla más segura".

El presupuesto incluye también 205.700 euros para equipamiento y aplicaciones destinadas a mejorar las comunicaciones de los gestores, así como 325.000 euros para material operativo.

Para modernizar y optimizar la operatividad del Consorcio, se han adjudicado o están en fase de licitación un total de 17 vehículos, y se acometerán obras como la reforma del parque de Icod de los Vinos.

En cuanto a los recursos humanos, se incrementa la dotación de 20 plazas de Bombero Especialista Conductor, se crean 5 nuevas plazas de Cabo y se refuerza el personal de administración y talleres.

Nuevo parque

Este aumento permitirá atender la apertura del nuevo parque provisional de Adeje-Arona, prevista para junio, que elevará la dotación mínima diaria en la isla de 50 a 54 efectivos, agrega la nota.

El presidente del Consorcio ha destacado que este esfuerzo es posible gracias a las aportaciones de los 21 ayuntamientos consorciados, del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, que contribuirá con 7.949.217,21 euros.

Además, el Cabildo cubrirá las cuotas de los diez municipios no consorciados y concederá una subvención de 100.000 euros que se distribuirá entre las ocho asociaciones de bomberos voluntarios.

El Consorcio ha reiterado en la nota su compromiso con la seguridad de la isla y con la mejora continua de la capacitación y bienestar de su personal, con el objetivo de seguir reduciendo los tiempos de respuesta y garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.