Antonia San Juan vuelve al trabajo en Icod de los Vinos: "Gracias por darme calor humano"

La actriz canaria Antonia San Juan reaparece en los escenarios después de anunciar su diagnóstico de cáncer. Lo hizo en casa, como ella misma reconoció tras el espectáculo, ya que su primera actuación tras la noticia de su enfermedad se produjo en Icod de Los Vinos.

La propia intérprete, que terminó de ganar fama en toda España gracias a su papel de Estela en la serie de televisión La Que Se Avecina, aseguró antes de su vuelta a los escenarios el pasado sábado que era "un día especial".

"Me va a venir bien, lo siento así", explicaba Antonia San Juan en su perfil de Instagram, donde añadía que su intensión es ir incorporándose al trabajo "de manera dosificada".

Estreno en casa

En esa misma publicación, hacía referencia a su "ilusión" por reencontrarse con el público y especialmente teniendo en cuenta que la cita era en Tenerife: "Mi tierra canaria, que tanto amo".

En la misma línea se manifestó al término de su actuación en el municipio norteño de Icod de Los Vinos, cuando se dirigió a los espectadores para agradecer el apoyo recibido: "Estoy muy contenta de estar aquí con mi gente".

"Siempre digo que Canarias es una tarta de ocho cachos y me siento parte de todos los cachos" , añadió San Juan ante un público entregado.

Ovación

Visiblemente emocionada y al borde del escenario, la actriz insistió en agradecer la presencia de los espectadores: "Gracias por estar noche aquí, dándome calor humano que en estos momentos es lo más necesario".

Ante estas palabras, con las que se daba por concluido el espectáculo, el público ovacionó en pie a Antonia San Juan, que vuelve a los escenarios mientras se enfrenta al cáncer.