La Aemet avisa de fuertes vientos en la cumbre de Tenerife: al menos 90 kilómetros por hora

El viento empezará a soplar con fuerza en las cumbres centrales de Tenerife a partir de la tarde de este lunes. Así al menos lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que añade que ya para mañana martes se esperan rachas que podrán superar los 90 kilómetros por hora.

Aunque el viento también hará acto de presencia en el resto de las Islas, serán menos intensas según la previsión de la Aemet. El viento seguirá soplando con fuerza en Tenerife el miércoles, aunque tenderá a remitir a lo largo de la tarde.

La previsión para hoy de Meteorología incluye intervalos nubosos y temperaturas en ligero ascenso, siendo el viento el principal protagonista. Así, soplará del oeste y será más intenso en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y con predominio del régimen de brisas en las islas orientales.

En cumbres centrales de Tenerife, oeste moderado a fuerte con probabilidad de rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde.

Previsión del martes

Ya para mañana martes el viento ganará en intensidad, con rachas muy fuertes que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en las cumbres centrales de Tenerife. En el resto será fuerte en general y la Aemet no descarta rachas muy fuertes también en La Palma.

La Isla Bonita también recibirá las primeras lluvias, aunque serán débiles y se localizarán al oeste. En el resto, intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios, salvo leves descensos precisamente en las medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve.

Por el momento, la intensidad del viento no es suficiente para provocar ni un aviso amarillo por parte de la Aemet ni una prealerta desde el Gobierno de Canarias.

Previsión de temperaturas para mañana martes en Canarias. / El Día

Llegan las lluvias

De hecho, se trata de un episodio corto, ya que a lo largo del miércoles comenzará a remitir. En concreto, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las cumbres de Tenerife soportarán viento con rachas muy fuertes al inicio del día que disminuirán a medida que pasen las horas.

Eso sí, el viento dará paso a las lluvias generalizadas, aunque con diferencia en función de la zona. En las vertientes norte y oeste serán más frecuentes y probables y más ocasionales y aisladas en las vertientes este y sur.