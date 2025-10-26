Los usuarios del programa de vivienda Base 25 de Cáritas crecen un 25% en cuatro años

Los usuarios del programa específico de vivienda Base 25 de Cáritas crecen un 25% en cuatro años, tanto a nivel individual como en número de hogares. Una cuarta parte más en un aumento exponencial después de la pandemia que une en la Isla los dos factores de la ecuación perversa que deriva en la exclusión social: emergencia habitacional y sinhogarismo. Dos caras de un mismo fenómeno, el de la vulnerabilidad.

Aumento de afectados

El balance muestra un aumento de los afectados por problemas de residencia en vivienda durante ese periodo de cuatro años (2020-2024). Así en 2020 (ya se arrastraba un -16% del año anterior)fueron atendidas 552 familias y 1.546 personas, 598 menores de edad. En 2024 ascendieron a 1.848 (553 menores)y 733 hogares. Esto supone un 33% más de familias y un 20% de aumento en las atenciones individuales. En 2023 se atendieron a 685 unidades familiares y 1.791 personas, entre las que había 597 menores. Los datos son siempre fríos porque detrás hay seres humanos pero ayudan a dimensionar el grave problema social.

Herramientas

En los dos últimos años, a falta del cierre de 2025, donde la tendencia se mantiene, Base 25 ayudó a 3.600 personas. Un programa eficaz porque actúa antes de que se produzca el desahucio o el lanzamiento con herramientas como el asesoramiento jurídico, la mediación entre las partes o el apoyo al pago del alquiler mensual.

Un equipo

Las personas hacen posible el programa. Un equipo multidisciplinar con caras visibles como la de Alejandra Hernández, trabajadora social y coordinadora casi desde el principio, que hacen trabajo de campo y elaboran luego detallados informes sobre la realidad social de Tenerife.

Un derecho humano

El número hace referencia al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice así:«Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna». Resulta evidente que la crisis de la vivienda va de la mano en Tenerife con la vulnerabilidad social. Base 25 pretende cubrir el vacío del desconocimiento de muchas personas sobre deberes y derechos respecto a donde residen. En el ámbito del alquiler, los problemas más frecuentes suelen estar relacionados con la solicitud de abandono del inmueble antes de que se cumpla el contrato o las dificultades para hacer frente al pago del arrendamiento con resultado de desahucio o lanzamiento judicial.

Prevenir con alternativas

El objetivo es prevenir el sinhogarismo y proporcionar alternativas habitacionales a personas y familias en situación de vulnerabilidad y exclusión residencial, acompañándolas en su inclusión social. Se trata de la única iniciativa con carácter insular que previene desahucios y pérdida de vivienda.

Debate en el Cabildo

El PSOE del Cabildo llevó esta semana a Comisión Plenaria una propuesta relacionada con Base 25 que rechazaron las fuerzas políticas que forman el gobierno insular, CC y PP. La moción planteaba elevar a un millón de euros la financiación del programa con el fin de atender a más familias en situación de vulnerabilidad, cubrir ayudas al alquiler y evitar que sigan creciendo el sinhogarismo.

Exclusión residencial

Cáritas constata que 2.838 personas en la Isla se encuentran en exclusión residencial extrema, la cifra más alta de los últimos cinco años. El V informe elaborado por la organización humanitaria de la iglesia católica con la colaboración del Cabildo, a través del IASS, refleja que vuelven a aumentar las personas que carecen de un hogar digno en Tenerife. La vivienda sigue siendo el factor clave para entender la pobreza y los procesos de exclusión social.

En primera persona

Resulta clave conocer los testimonios en primera persona de los que no tienen hogar. Cono José, de 77 años, residente en el sur y presente el pasado vienes en la performance de La Laguna por el Día Mundial del Sinhogarismo: «Antes, cuando vivía en mi casa le daba limosna a un chico que se sentaba a pedir fuera del supermercado todos los días. Siempre me miraba agradecido solo por darle un par de monedas. Sé que se murió hace unos años y ahora la vida me ha puesto en el mismo sitio donde estaba él pidiendo, en su piel; soy yo al que le dan un par de monedas en la puerta de un supermercado».

Elemento esencial

Juan Rognoni, director provincial, resume: «Un hogar para una familia o persona que inicia su vida independiente es el elemento esencial para poder ser sujeto de otros derechos fundamentales».

Sueños

Yo también tengo sueños. Así se llama la canción de la campaña nacional de Cáritas del mismo nombre obra del tinerfeño Alejandro Abrante que le puso música y adaptó la letra, escrita por personas sin hogar. Su sueño es una vivienda digna y por eso trabaja Base 25.