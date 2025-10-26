Tenerife y Gran Canaria se unen para exigir a la DGT grúas en las autopistas que eviten atascos

Los cabildos de Tenerife y Gran Canaria se unen para exigir a la Dirección General de Tráfico (DGT) un servicio exprés de grúas en las autopistas de ambas islas con el que poder retirar con rapidez los vehículos accidentados o averiados y evitar las retenciones, que pueden extenderse más de dos horas.

Ambas corporaciones se han hartado de la falta de respuestas de las jefaturas provinciales de la DGT en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y se han propuesto plantarse en Madrid para acelerar una actuación que consideran decisiva para acabar con atascos que serían evitables si se dispusiera de estas grúas rápidas.

Conversaciones con Gran Canaria

La consejera insular de Movilidad tinerfeña, Eulalia García, anuncia que ha iniciado las conversaciones con el Cabildo grancanario para ir de la mano a la capital de España a requerir esta solución pues ambas administraciones comparten la misma necesidad –disponer de un servicio específico de retirada inmediata de vehículos en las autopistas– y el mismo problema –la imposibilidad de mantener un diálogo fluido con las delegaciones de la DGT en ambas provincias–.

«Hemos tenido conversaciones con la consejería de Movilidad del Cabildo grancanario y estamos dispuestos a ir juntos a Madrid para que nos puedan dar una solución tras tanto tiempo de gestiones sin resultados», remarcó García.

La responsable de Movilidad del Cabildo tinerfeño reconoce que la jefatura provincial de la DGT «no contesta a los requerimientos» y eso que lleva "meses intentándolo". «Necesitamos la cobertura de Tráfico para poner en marcha este servicio de grúas tan necesario en la autopista del Norte y el Sur pues tiene las competencias en esta materia, pero no ha habido manera», asegura, para añadir: «Lo mismo le pasa a Gran Canaria, por lo que no nos queda otro remedio que ir a Madrid para que nos atiendan de una vez en la sede central de la Dirección General».

Una de las medidas de Rosa Dávila

Las grúas exprés son una de las medidas lanzadas por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, a principios de este mandato para acabar con los embotellamientos en las carreteras de la Isla, especialmente en las autopistas del Sur (TF-1) y el Norte (TF-5).

De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó en febrero del año pasado una partida de 350.000 euros para este servicio con el fin de retirar los vehículos accidentados o averiados en el menor tiempo posible, que se estimó en una media de 15 minutos después del incidente.

Esta solución es más importante de lo que pudiera parecer pues la estrechez de los arcenes de la TF-1 y la TF-5 impide dejar allí los vehículos que se han detenido –por la razón que sea– y que obstaculizan el tráfico hasta que puedan ser retirados.

La tardanza de las grúas convencionales

Este hecho y la tardanza del servicio regular de grúas –que se ve afectado por el propio embotellamiento– provocan importantes atascos, que se suman a los que se producen en las horas punta por la excesiva densidad de vehículos de algunos tramos, principalmente el de la TF-5 entre Santa Cruz y La Laguna, el más colapsado de todas las vías de la Isla. En algunos puntos, como San Lázaro y Las Chumberas (La Laguna), las medias diarias superan los 100.000 vehículos.

Eulalia García precisa que esta demanda no parte solo de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria. «Ha sido la propia Guardia Civil de Tráfico la que nos ha expresado este problema de los arcenes y la necesidad de contar con unas grúas específicas para agilizar el proceso para despejar las autopistas», manifiesta la consejera tinerfeña.

El atasco monumental de la GC-1

El Cabildo grancanario ha incrementado la presión sobre la DGT después de un episodio reciente que ejemplifica esta situación. El pasado lunes día 13, una colisión entre cinco vehículos en la GC-1, a la altura del municipio de Telde, causó un atasco monumental, además de tres heridos leves. Las grúas convencionales tardaron más de tres horas en despejar la autopista grancanaria. Miles de vehículos quedaron atrapados en los tres carriles en sentido norte y la cola llegó a ocupar 10 kilómetros.

La DGT de Las Palmas no va a las reuniones

El pasado martes, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, revelaba que «en las primeras reuniones, la Jefatura Provincial de Tráfico nos dijo que se estaba trabajando en un protocolo, por parte del Estado, que permitiera actuar de manera más ágil cuando se produjeran accidentes». Detalló acto seguido que, sin embargo, no ha tenido noticias de que se haya realizado. «No sabemos qué ha pasado con este protocolo», señaló Morales en una comparecencia ante los medios.

Morales expuso que, en el marco de las reuniones mensuales que mantiene su corporación con otras administraciones para coordinar las actuaciones de mejora de la circulación en la GC-1, la jefa provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas no asistió ni al encuentro de septiembre ni al de este mes de octubre. «Alegó que tenía la agenda comprometida».

Episodios similares a los de la GC-1 ocurren de forma frecuente en las dos autopistas tinerfeñas. Sin ir más lejos, el último ocurrió el pasado viernes cuando un accidente entre cuatro vehículos en la TF-1, a la altura del municipio de Arafo, provocó importantes retenciones en sentido sur.

"No podemos seguir esperando"

«No podemos seguir esperando a que la jefatura provincial conteste después de los múltiples requerimientos», subraya Eulalia García. «Necesitamos el documento que llevamos meses solicitando que dé apoyo legal al servicio exprés de grúas porque es un compromiso que hemos adquirido con los tinerfeños y una necesidad que expone la propia Guardia Civil de Tráfico».

Ambos cabildos están pendientes de elevar la petición de una reunión con la DGT en Madrid para abordar de forma urgente el asunto y poder desplegar a la mayor brevedad estas grúas exprés que pongan fin de una vez a estos atascos.