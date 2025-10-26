Quedada de Porche en Tenerife

La Tercera Edición de Porsche Classic Air Cooled se ha celebrado este sábado, 25 de octubre, en Tenerife con un notable éxito.

Organizada por dos entusiastas de la marca, Isidro Montalban y Francisco Mesa, la marcha de vehículos clásicos ha recorrido diferentes puntos de la isla.

Estos dos amigos decidieron un día juntar sus dos Porsche 911 del año 1998 e hicieron una ruta por las carreteras de la isla y, a raíz de estas salidas entre amigos, se les ocurrió hacer un evento de Porsche Air Cooled, los cuales se denominan así porqueson refrigeradoras por aire.

Nueva incorporación

Este sábado han organizado su tercer evento con una nueva incorporación de los modelos Water Cooled, los cuales son modelos refrigerados por agua, y se han empezado a considerar clásicos hasta el año 2012, denominado como modelo 997.

Algunos de los coches que se reunieron este sábado. / E. D.

Este evento ha sido todo un éxito, ya que se han reunido todos los modelos de Porsche 911 desde el año 1974 hasta 2012 con un total de 32 Porsche 911.

Se concentraron a primera hora en el centro Porsche, donde pudieron admirar los diferentes modelos y cómo han evolucionado a lo largo de los 38 años de diferencia entre ellos.

El recorrido les permitió visitar varios puntos de la isla, haciendo su primera parada en el Restaurante El Portillo en el Parque Nacional del Teide, donde les cedieron sus instalaciones para concentrar todos los vehículos. Finalmente, terminaron con un almuerzo en el Puerto de La Cruz.