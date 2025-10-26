Así son los miedos 'Nocturnos' que inyecta Javier Pérez Campos en su último libro

Lleva más de una década escribiendo en tonos oscuros, analizando todo tipo de misterios en programas de televisión como Cuarto Milenio y Horizonte y reclutando seguidores en las redes sociales a golpe de click [tiene 29 mil «socios» en Instagram]... Javier Pérez Campos (Ciudad Real, 1989) estará este martes en el Espacio Cultural Casa de la Parra de Los Realejos, a partir de las 20:00 horas, para presentar el contenido de Nocturnos (Planeta), un libro escrito, en su totalidad, en las horas posteriores al anochecer. «Por eso propongo a los lectores que lo lean al caer la noche, en un lugar silencioso y, si es posible, en soledad», enumera en el arranque de una entrevista en la que se cuelan asuntos como Hallowen, los payasos con mala leche y hasta el cambio de hora que se oficializó en la madrugada de hoy: ¿El último que se va a producir enEspaña antes de unificar el horario?

¿‘Nocturnos’ es un libro para «lectores murciélagos»?

Yo lo escribí sintiéndome una especie de «escritor murciélago» y espero que los lectores también sean algo noctámbulos [ríe].

"Entramos en el periodo de oscuridad más peligroso del año"

¿El miedo vende?

Más que el miedo, el misterio... A los humanos nos atrae muchísimo todo lo que sucede por la noche porque lo percibimos como un peligro constante. Una parte de Nocturnos trata de eso: ¿Por qué nos da tanto miedo la noche?, ¿por qué nos sentimos tan vulnerables?, ¿por qué muchos de los personajes que aparecen en este libro actuaban en la oscuridad mientras casi todos dormían?...

¿Ha encontrado el por qué a esas cuestiones?

En algunos casos sí [silencio]. Nuestro espíritu de supervivencia nos conecta directamente con un instinto muy afilado, algo que es así desde hace miles de años... Sólo es necesario sentirte acosado por un depredador, que suele salir de caza de noche, para que el miedo entre en el cuerpo. ¿Quién no ha escuchado alguna vez un crujido o un ruido que lo ha mantenido desvelado toda la madrugada? Eso ocurre durante el día y pasa completamente desapercibido, pero de noche ya es otra cosa.

A pesar de esos repelús, el miedo es como un imán que nos atrapa o paraliza, ¿no?

El miedo controlado está en nuestras vidas desde que somos niños, justo cuando nuestros padres nos contaban el cuento de Hansel y Gretel [obra de los hermanos Grim, 1812] antes de irnos a dormir. Era un riesgo no real, muy parecido al que envuelve a la noche.

"'Nocturnos' es un manual para evitar los peligros de la noche"

¿Riesgo no real?

Sí, algo asociado con el miedo que nos sirve para aprender que hay caminos que no podemos coger en cuanto cae la luz del día o llamadas telefónicas que no debemos atender de madrugada... Nocturnos es un manual para evitar los peligros de la noche.

¿Cómo ha organizado el libro?

Tiene un manual de instrucciones muy breve en el que explico cómo hay que leerlo. Sólo hay que hacerlo al caer la noche. Es un catálogo de seres que se han ido tejiendo durante muchos siglos de oscuridad. Lo que propongo a los lectores es un viaje a través de la noche y la oscuridad.

Un viaje que llega justo en la madrugada donde hay que ajustar los relojes al nuevo horario...

...Nocturnos arranca con un esquema en el que se explica las horas de luz que tiene cada mes. Si un lector se va al apartado de noviembre va a descubrir a qué hora anochecerá y a qué hora amanecerá dentro de unos días... ¡Aviso! Entramos en el periodo de oscuridad más peligroso del año. En un ciclo en el que el Sol está más alejado de la Tierra y la luz escasea algo más. Muchas culturas creen que el velo que separa el mundo de los vivos del de los muertos se hace aún más estrecho en el último trimestre del año. Todo empieza con Halloween, pero enseguida nos plantamos en las navidades.

También le dedica un apartado especial a los payasos que, si me lo permite, son medio «cabroncetes», ¡perdón!

Muchos profesionales de la psicología han abordado alguna vez el hecho de por qué hay tanta gente que le tiene miedo a los payasos... Hay fobias que parecen tener cierta lógica como el miedo a las alturas y a los depredadores, pero no un rechazo hacia una persona que sólo busca hacer reír a los niños es raro. Hay un estudio que apunta a que la coulrofobia, que es tener miedo a un payaso, es una de las más elevadas. Muchos asocian ese rechazo a lo que hizo Stephen King, que hoy regresa a la parrilla de HBO como la gran apuesta de la temporada, hizo con It, que no deja de ser una forma maligna para aterrorizar a niños y alimentarse de ellos. Es una novela inspirada en la historia de John Wayne Gacy, un asesino en serie que se disfrazaba de payaso por la noche para secuestrar en las carreteras de Chicago a jóvenes que torturaba hasta la muerte. Tenía el sótano de su casa, donde hacía la vida normal de un vecino casi modélico, lleno de cadáveres de chicos que desaparecieron en medio de la oscuridad.