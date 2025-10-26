Un viaje en las Naciones Unidas de la 467, la guagua más abarrotada y diversa de Tenerife

Si alguien quiere entender en una sola hora la idiosincrasia de las ciudades dormitorio del sur de Tenerife solo tiene que coger la guagua de Costa del Silencio a La Caleta. En esta Naciones Unidas sobre ruedas se puede ver en un mismo viaje una camiseta de la selección argentina de fútbol –con el 10 de Messi a la espalda, cómo no–, otra de Senegal, una del CD Tenerife, un hiyab, un llavero con una figura de Ganesha, un chándal de los Ángeles Lakers de la NBA, unos auriculares que suenan a reguetón, un teléfono móvil con una canción rusa como politono o mapas de la Isla que se ha dejado sobre el asiento algún guiri despistado.

Y es que la línea 467, a pesar de tener un recorrido relativamente corto (24 kilómetros) y circular solo entre dos municipios (Arona y Adeje), no es solo una de las guaguas que mueven con diferencia a más pasajeros de Tenerife, sino la que transporta más nacionalidades.

Mundo multicultural

En este mundo diverso y multicultural de 50 metros cuadrados se puede oír hablar cualquier día y a cualquier hora en inglés, alemán, español, árabe, wolof, polaco, noruego, hindi... Nadie se entiende en este viaje rutinario pero todos coexisten unidos por un idioma común: sobrevivir al día a día.

La guagua se llena incluso fuera de las horas punta, a la mañana temprano y cuando se acerca la noche. Lo cuenta Javier Hernández, un orotavense ‘emigrado’ al sur de la Isla que lleva más de 30 años trabajando en el sector turístico. «No para de subirse y bajarse gente en todo momento», apunta mientras espera a que llegue la guagua en la primera parada de la parte de Arona, situada en la avenida José Antonio Tavío de Costa del Silencio.

De Las Galletas a La Caleta

El hecho de moverse en el corazón turístico de la Isla, recorriendo núcleos que acogen a miles y miles de personas como Javier Hernández, ha convertido a la 467 en la segunda línea con más usuarios de las más de 200 que posee Titsa, la empresa insular de transporte público que gestiona el Cabildo de Tenerife.

Durante todo el año pasado, la utilizaron más de cuatro millones de personas para desplazarse por un circuito que pasa por Las Galletas, El Fraile, Los Cristianos, Playa de Las Américas, San Eugenio, Fañabé y La Caleta.

Usuarios de la guagua se suben a la 467 en la parada de El Fraile, en Arona. / Andrés Gutiérrez / t

Solo en las tres primeras poblaciones hay más de 20.000 habitantes. Y vuelta a Costa del Silencio desde las 5:30 de la mañana a las 2:30 de la madrugada con una frecuencia media de entre 10 y 20 minutos en los tramos de mayor demanda.

Solo la supera en número de pasajeros la 014, de Santa Cruz a La Laguna por La Cuesta, con 4,8 millones en 2024 [ver cuadro de la página siguiente]. A mucha distancia –más de un millón de usuarios– les siguen las otras ocho líneas más utilizadas de la red de Titsa: 015 (2,8 millones), 934 (2,5), 111 (1,7), 101, 122, 232 (1,6), 108 y 51 (1,5 millones).

La segunda con más usuarios

Son más de 80 millones de pasajeros que pasaron el año pasado por las 3.800 paradas que hay en Tenerife en una tendencia marcada por los récords permanentes después de la entrada en vigor de la gratuidad del transporte público el 1 de enero de 2023. El pasado mes de mayo, 42 millones de desplazamientos en coche ya se habrían transferido al transporte colectivo gracias al incremento en más de un 30% del uso de guaguas y tranvías.

El mismo Javier Hernández, que trabaja como cocinero en el hotel Tigotán, un establecimiento solo para adultos situado en Playa de Las Américas, es uno de lo muchos que ha aparcado su coche particular para subirse a 467.

Incluso, lo decidió cuando el bono no era gratuito y costaba 19 euros al mes. «La guagua me queda cerca de casa y me deja a solo dos minutos del hotel», admite, para rematar: «¿Para qué voy a estar cogiendo el coche si encima ahora es gratis y además la guagua pasa con mucha frecuencia y ofrece un buen servicio?».

Vehículos articulados

El tinerfeño precisa que a primera hora de la mañana es más incómodo porque, aunque los vehículos sean articulados (dobles), «no queda otro remedio algunas veces que ir de pie con la cantidad de gente que se sube». Los trayectos que hace la mayoría de usuarios son más bien cortos, por lo que matiza que «son muchas más las ventajas que los inconvenientes». Y es que este hombre comenta que no son solo trabajadores del turismo. «También hay empleados de otros sectores, turistas, estudiantes...».

Un ejemplo de estudiante que utiliza a diario este crisol de culturas es Neda El Arafi. A sus 18 años, esta joven nacida en Tenerife y de procedencia marroquí –su familia es originaria de Tánger– estudia el ciclo formativo de grado medio de Informática y Comunicaciones en el IES Las Galletas.

Ella misma aclara que además de trabajadores de los hoteles, apartamentos y restaurantes, viajan en la 467 muchos estudiantes e incluso turistas. «La verdad es que el servicio que ofrece la guagua es muy bueno», destaca.

Un crisol de culturas

Hay tantas nacionalidades en el transporte como en su instituto y en su barrio, El Fraile, otra muestra sobresaliente de la diversidad de esta parte de la Isla donde conviven vecinos de 80 países. «Cada día ves a gente de todos lados pero la convivencia es en general positiva», remarca, para añadir. «Todos procedemos de familias que han venido a aportar, en busca de una vida mejor. Yo me siento muy bien aquí. Soy una tinerfeña más».

👉 TITSA refuerza los servicios de siete líneas para adaptarse al incremento de la demanda de pasajeros. Concretamente, la compañía aumenta los viajes en las líneas 100, 102, 103, 408, 418, 467 y 473.



📲 Más información: https://t.co/yBzR9M4zEY #TITSA @CabildoTenerife pic.twitter.com/Wu4F4JXC2F — Titsa Guaguas (@titsa) April 4, 2023

Esta ruta de 38 paradas simboliza la «importancia» del transporte colectivo para la movilidad en Tenerife, una isla en la que cada vez es más difícil moverse en coche particular por el número de habitantes (960.000), la gran cantidad de visitantes (6,3 millones el año pasado) y el altísimo nivel de motorización (casi un vehículo por residente).

Lo asegura la consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García. «Imagínese que estas cuatro millones de personas que usan la 467, de las que un 30% son turistas, hubieran elegido el coche en vez de la guagua... Sería más complicado todavía».

Una línea "ejemplar"

La integrante del Gobierno insular también cree que esta línea comarcal es «ejemplar» en cuanto a los resultados de la renovación de la flota que emprendió la administración en 2023. «Si se fija, todos los vehículos de esa línea son nuevos. Forman parte de los diferentes lotes que hemos ido incorporando para sustituir las unidades antiguas o incrementar la flota. Ahora tenemos unas guaguas articuladas modernas y más cómodas que las anteriores. Y eso hace que quepa más gente y que dispongan de una mayor comodidad». Y es que para García «no solo basta con la gratuidad, sino que también hay que ofrecer un servicio de calidad».

Medidas antiatascos

Ha sido precisamente el transporte público uno de los pilares del paquete de medidas puesto en marcha por la Corporación insular para plantar cara a los atascos. La consejera recuerda la compra de 247 guaguas, «muchas para sustituir las que teníamos por el sistema de ‘renting’ o para suplir las que estaban viejas». En cuanto al personal, más de 300 personas, la mayoría conductores, se han incorporado a Titsa.

Eulalia García pone en mayúsculas también los resultados conseguidos con las guaguas lanzadera desde el Norte y el Sur a la Universidad de La Laguna, así como la mejora en la respuesta para mejorar aquellas líneas con mayor demanda de usuarios, como la misma 467. «Desde el momento en que detectamos que hay que reforzar esta o aquella ruta, actuamos con la mayor celeridad».

Un viaje de contrastes

Ir en la 467 también es un viaje de contrastes, sobre todo para quienes tienen tiempo –y ánimo– para la contemplación a través de los amplios ventanales. Del abandono absoluto de Ten-Bel, aquella urbanización de ensueño surgida en los años 70 y convertida hoy en la ‘Chernóbil de Tenerife’, se pasa a los relucientes hoteles de lujo de Costa Adeje; del bullicioso y caótico Los Cristianos se pasa al calmado y espiritual entorno de la ermita de La Encarnación y la iglesia de San Sebastián, muy cerca de la playa de La Enramada; de las antaño fértiles plantaciones de tomates y plátanos convertidas ahora en eriales moribundos al boyante entorno de la Milla de Oro de la avenida de Las Américas de Arona.

En este sentido, hay puntos del trayecto que piden a gritos una mejora. Un caso destacado es la parada de El Fraile, que ha sido dotada de bancos y otras mejoras pero está en un entorno muy degradado, lleno de desperdicios.

Imagen del interior de una guagua de la 467 que recorre las ciudades dormitorio del sur de Tenerife. / Andrés Gutiérrez / t

La colombiana Daniela Escobar trabaja en el servicio de limpieza de viviendas de alquiler vacacional. «Cuando hay que ir de pie, me tengo que agarrar bien para no caerme. Algunos conductores van un poco rápido», cuenta entre risas.

Es otra de las personas que ha cambiado el coche, que compartía con algunas compañeras, por la guagua, sobre todo desde que es gratis. «Es mucho más práctico y nunca falla», asegura mientras aprovecha para ausentarse un momento y comprarse un refresco en el minimarket La Victoria, situado detrás de la parada de la avenida José Antonio Tavío, con el que aliviar el calor.

Más de 3,5 millones de turistas al año

A 15 minutos de allí, en la parada de El Fraile, otro colombiano, Cristian Ladino, ve vídeos en el móvil bajo la marquesina con unos cascos puestos. Se dedica a tareas de mantenimiento en un hotel. Solo Arona y Adeje acaparan más de la mitad de los turistas que llegan cada año a la Isla, es decir, unos 3,5 millones en 2024.

«Me muevo siempre en la guagua; no suele fallar con los horarios», afirma Ladino. A su alrededor, algunos se levantan, otros aguardan de pie. Pasa un coche con Si te vas, de J. Balvin, a todo volumen. Llega la 467. «Ahora baby pongo la vida en stop...». La guagua sigue.