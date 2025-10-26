Los Cármenes: una cantera con 45 valores patrimoniales y un 'ejército' de diez colectivos vecinales

El valor natural y medioambiental de la mina de Los Cármenes, en Granadilla de Abona, reside en los 45 valores patrimoniales que son afectados con la extracción del jable. El portavoz de los colectivos opositores a sacar el sustrato, Antonio Cabrera, aclara que también tienen una gran importancia etnográfica y arqueológica.

Además, su declaración como Lugar de Interés Geológico (LIG) por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) se debe a que los materiales de la cantera pertenecen a "manifestaciones de vulcanismo explosivo de una riqueza importante. Su consideración como LIG no conlleva a la cobertura necesaria de protección", lamenta Cabrera. Según el Instituto, "la erupción de Granadilla de Abona es una de las más voluminosas conocidas en Tenerife y algunos autores defienden que participó parcialmente en la génesis de la actual Caldera de Cañadas".

Jable: lo mejor para las papas

En cuanto a las características del jable, Cabrera alude a las grandes cualidades hidroescópicas (su comportamiento con respecto al agua) para cultivar papas: "Almacena muy bien el agua y la humedad, de manera que va cogiendo solo la que necesita. Es un recurso que ahorra y aporta calidad al producto final, ya que proporciona una parte de materia seca al tubérculo que no tienen aquellos que crecen en otras superficies de cultivo", explica.

Un ejército de colectivos vecinales

Diez asociaciones del sur de Tenerife se reunieron el pasado 2 de octubre para ponerse de acuerdo en las consignas comunes y paralizar la extracción de jable. Este es el principal objetivo de la asociación de vecinos 'Vechisur' (Chimiche), asociación de vecinos 'Secundino Delgado' (Charco del Pino), Defensabona, Patrimonio Sur, Imastanen, Samara (Adeje), Acomete (asociación de colectivos de las medianías de Tenerife), asociación de 'Amigos de la tosca y el jable', Tagoror permanente y, a título personal, Víctor Onésimo, coordinador del departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna. Todos se oponen a la reactivación de la cantera de Los Cármenes.