La Aemet anuncia un cambio en el tiempo en Tenerife para este domingo

Tenerife casi volverá a temperaturas veraniegas este domingo, 26 de octubre, cuanto se esperan cielos despejados y un aumento de las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, en el resto de Canarias también habrá cielos despejados o con solo algunos intervalos de nubes.

La máxima llegará a 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, con mínima de 22, y a 26 en Las Palmas de Gran Canaria, bajando hasta 21, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento flojo y variable.

También lo será, en general, en las aguas del archipiélago, con fuerza entre 1 y 3, mar rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros por zonas.

Previsión del tiempo para el domingo es la siguiente:

TENERIFE

Intervalos nubosos con abundante nubosidad media y alta. También habrá nubosidad baja en el oeste y sur, e intervalos de evolución por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo variable con brisas en costas. En cumbres centrales, viento moderado del oeste con intervalos de fuerte por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 28

LA GOMERA

Intervalos nubosos a primeras y últimas horas con presencia de nubes altas, y predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo variable con brisas en costas. Por la tarde tenderá a suroeste flojo.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 28

LA PALMA

Intervalos nubosos con abundante nubosidad media y alta en general, y de baja en la vertiente oeste. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo del suroeste, arreciando por la tarde a moderado. Brisas en la costa este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 26

EL HIERRO

Intervalos nubosos con abundante nubosidad media y alta. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento flojo variable con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 21

El Teide visto desde El Sauzal, este sábado, 25 de octubre. / E. D.

LANZAROTE

Cielos poco nubosos con intervalos a primeras horas y tendiendo a nuboso en el este durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en el litoral sur. Viento flojo variable, con predominio de las brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 21 25

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos con intervalos de evolución durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en el litoral este. Viento flojo variable, con predominio de las brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 25

GRAN CANARIA

Cielos poco nubosos en general, con presencia de abundantes nubes altas e intervalos de evolución al sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas, y en ligero ascenso en medianías y zonas altas donde podría ser localmente moderado. Viento flojo variable, predominando las brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 21 26