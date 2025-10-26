El actor turco de moda, en Tenerife: tras su paso por 'La Revuelta', Can Yaman se deja ver en la isla
La estrella de las telenovelas disfruta en la isla de un encuentro de lucha canaria
No cabe duda que Can Yaman es uno de los actores turcos de moda. Los éxitos de telenovelas como 'Erkenci Kuş' ('Pájaro Soñador') y 'Dolunay', así como su trabajo más reciente en 'Violeta como el mar' ('Viola come il mare') han provocado que su rostro sea uno de los más reconocidos a nivel mundial, a pesar de su cambio de look.
Hace unos días, el actor visitó el programa 'La Revuelta', donde destacó por su simpatía y demostró lo bien que habla español tras tan solo un año estudiando el idioma. Y ahora, se ha dejado ver por Tenerife, donde incluso ha acudido a un encuentro de lucha canaria en Valle de Guerra.
El propio actor ha compartido algunas imágenes en sus redes sociales, en las que se le ve disfrutando de una luchada, un momento que también ha compartido el Club de Lucha Rosario.
Una luchada en Tenerife
Según informa el club de lucha, el actor asistió al encuentro en el Terrero José Gutiérrez 'Chaval I' de Valle de Guerra tras recibir la invitación de propio equipo local.
"La presencia del intérprete internacional despertó gran expectación entre los asistentes, que disfrutaron de una jornada deportiva llena de emoción, ambiente festivo y apoyo a la lucha canaria, uno de los símbolos culturales más representativos de las Islas", apunta el club en sus redes sociales.
Primera serie en español
La productora Secuoya Studios ha informado recientemente a través de sus redes sociales que están trabajando con el actor turco en el que será su primer proyecto en español y primera serie rodada en España.
"La historia combina emoción, acción e intriga, con un agente secreto traicionado que deberá limpiar su nombre y descubrir que el amor puede ser su mayor debilidad o su única salvación", explica.
Trama
Según señala la agencia EFE, se trata de una serie de ocho episodios en la que Yaman será el protagonista. Interpretará a un agente secreto con un historial impecable pero que es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden llevar a cabo un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad o, tal vez, su única salvación.
En la producción ejecutiva estará Eduardo Galdo (‘La Encrucijada’), quien también es creador de la idea original, y Lele Portas (‘Heridas’). Ángela Obón (‘4 estrellas’) y Daniel Corpas (‘Cuando nadie nos ve’) firman el guion.
