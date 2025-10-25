El viejo chalet de Teno, más antiguo que el parque rural

El chalet de Punta de Teno, cuyo uso residencial o lúdico se publicita todavía en redes sociales, es anterior a la declaración del Parque Rural y su protección medioambiental. El Cabildo de Tenerife califica de «bulos» las informaciones en internet que acusan directamente de corrupción a la institución y valora esa legislación restrictiva como la base para impedir la construcción de urbanizaciones. «Todo no vale», subraya la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, quien insiste en que «no se pueden usar las redes sociales para mentir y desinformar».

Propiedad privada

El chalet, de propiedad privada, está construido desde el año 1968, en paralelo a la carretera de acceso a la finca, como piloto de un proyecto de urbanización que nunca se ejecutó. Una ortofoto de Grafcan datada en 1977 demuestra que la edificación ya estaba construida y visible desde hace más de 45 años, lo cual refuta cualquier posible vinculación con proyectos urbanísticos recientes.

Declaración del parque

Pérez ahonda en que cuando se procede a la declaración del parque (1987) y la aprobación posterior, en 1999, del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)es cuando «es inejecutable el proyecto de urbanización que quedó parado». Las medidas adoptadas por la Corporación insular contribuyen a conservar el espacio para que no se urbanice, señala.

Urbanización descartada

El chalet fue concebido inicialmente por los antiguos propietarios de toda la Punta de Teno, la sociedad Teno SA, como la construcción piloto de una frustrada y descartada urbanización turística.

Valor histórico

El Cabildo de Tenerife incide en que la propiedad es privada y en que «nunca» ha tenido nada que ver ni con la construcción ni con el mantenimiento posterior de la vivienda. Tampoco queda claro el valor histórico y arquitectónico del chalet, que podría haber sido diseñado el arquitecto de prestigio internacional Fernando Higueras, fallecido en 2008.

Anuncios

La duda surge en el sentido de por qué se sigue publicitando este inmueble en portales especializados para llevar a cabo actos sociales. Pueden leerse anuncios con el siguiente tenor:«Villa Luxury Punta de Teno-Canary Good Vibes cuenta con piscina al aire libre, jardín y terraza, dispone de alojamiento en Buenavista del Norte con wifi gratis y vistas al mar».

Promoción

Prosigue la promoción: «La villa, que tiene parking privado gratis, está en una zona en la que se pueden practicar actividades como senderismo, pesca y snorkel». Para rematar con otro mensaje: «Esta villa con aire acondicionado consta de siete dormitorios, una sala de estar, una cocina totalmente equipada con nevera y cafetera, y cinco baños con bidet y ducha. Hay televisión de pantalla plana con canales vía satélite, reproductores de Blu-ray, de DVD y de CD». La villa incluye dentro de su oferta de lujo barbacoa o servicio de alquiler de bicicletas.

Viviendas

Blanca Pérez recuerda que «en los parques rurales de la Isla hay viviendas, bien formando caseríos o aisladas. En Teno o en Anaga están construidas antes de la declaración y son privadas».

Fuera de ordenación

En este caso concreto, aclara, la construcción «se encuentra fuera de ordenación, porque no está entre los asentamientos rurales del parque». Es decir, que no cumple con la normativa urbanística actual porque se construyó legalmente y las leyes cambiaron. La consejera concluye como empezó:«Todo no vale para desprestigiar por desprestigiar».