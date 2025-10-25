Tenerife recibe el fin de semana con temperaturas sin cambios y viento flojo, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Canarias cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso, y viento en general flojo de componente oeste, más intenso en cumbres y con predominio de las brisas en costas.

Los cielos se esperan poco nubosos con intervalos a primeras horas y tendiendo a nuboso en vertientes este de las islas centrales por la tarde.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento variable de 1 a 4, brisas, rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este sábado:

Cielos poco nubosos en general con intervalos a primeras horas y tendiendo a nubosos en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, más intenso en cumbres y con predominio de las brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 27

LA GOMERA

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 26

LA PALMA

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 26

EL HIERRO

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso en costas. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 21

LANZAROTE

Cielos poco nubosos con intervalos a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 26

Turistas pasean por la orilla de la playa de Los Cristianos, en el sur de Tenerife. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos con intervalos a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 27

GRAN CANARIA

Cielos poco nubosos en general tendiendo a nubosos en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 26