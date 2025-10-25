Tenerife recibe el fin de semana con temperaturas sin cambios y viento flojo, según la Aemet
Descubre cómo estará el tiempo este sábado en tu isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Canarias cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso, y viento en general flojo de componente oeste, más intenso en cumbres y con predominio de las brisas en costas.
Los cielos se esperan poco nubosos con intervalos a primeras horas y tendiendo a nuboso en vertientes este de las islas centrales por la tarde.
En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento variable de 1 a 4, brisas, rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.
Previsión del tiempo por islas para este sábado:
TENERIFE
Cielos poco nubosos en general con intervalos a primeras horas y tendiendo a nubosos en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, más intenso en cumbres y con predominio de las brisas en costas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 27
LA GOMERA
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 26
LA PALMA
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo de componente oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 26
EL HIERRO
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso en costas. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 21
LANZAROTE
Cielos poco nubosos con intervalos a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 26
FUERTEVENTURA
Cielos poco nubosos con intervalos a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 27
GRAN CANARIA
Cielos poco nubosos en general tendiendo a nubosos en el este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente oeste, predominando las brisas en costas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 26
