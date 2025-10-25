El Rosario, Tegueste y Candelaria: a las rentas más altas les gusta la tranquilidad

Desde La Esperanza, en un despacho pegado al monte, se dirige el municipio que registra la renta neta media anual por persona más alta de Tenerife. Se trata de El Rosario y sus 17.109 euros. Su alcalde, Escolástico Gil, suele hablar sin muchos rodeos, también en este caso. «La clave está en las nuevas urbanizaciones de la costa, principalmente en Tabaiba, Radazul y Costanera, que atraen a altos funcionarios; profesionales liberales como abogados, médicos y arquitectos, y grandes empresarios», explicó el viernes.

El Rosario representa la otra cara de la moneda. Es la antítesis a los bajos resultados que varias zonas de las medianías norteñas y Arona obtienen en el último Atlas de distribución de las rentas de los hogares, publicado hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por detrás de El Rosario se sitúan Tegueste (15.490 euros) y Candelaria (15.334), a los que siguen Santa Cruz (15.110), El Sauzal (14.373), el Puerto de la Cruz (13.871), Tacoronte (13.864) y La Laguna (13.863).

Lejos del bullicio turístico

Pudiera sorprender a bote pronto que el liderazgo sea para tres municipios sin actividades económicas sobresalientes. La explicación es sencilla: son los lugares en los que residen las rentas más altas. Quienes tienen solvencia económica no eligen para vivir el bullicio turístico ni zonas muy pobladas. Se decantan, en cambio, por la parte baja de El Rosario, a medio camino entre el Sur y Santa Cruz y que tiene caché; la tranquilidad de la campiña o urbanizaciones de Tegueste, o una ciudad en pequeño y bien conectada como Candelaria. Además, tratándose de municipios sin demasiada población, esos ingresos altos elevan el promedio más de lo que lo harían en zonas más pobladas.

«La costa de El Rosario ya era un foco de atracción, pero las grandes obras que se han realizado en las redes de suministro y en el frente de playa han aportado un valor añadido», sostuvo Gil. Esta zona no es líder por accidente. Desde 2015 hasta la actualidad siempre ha logrado los mejores resultados. La máxima ventaja en esa serie histórica sobre su inmediato ‘competidor’, Tegueste, se registró en 2019, con 1.848 euros, mientras que ahora es de 1.619.

En La Esperanza

El líder del partido político Iniciativa por El Rosario-Verdes incorporó un dato que refuerza la idea anteriormente planteada. «En los últimos tiempos también han venido a La Esperanza funcionarios y profesionales liberales en busca de tranquilidad», afirmó.