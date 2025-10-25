La peregrinación de la Patrona de Canarias 'vuela' a su llegada a Candelaria

La Patrona de Canarias llegó a la Basílica una hora antes de lo previsto, tras una emotiva peregrinación nocturna marcada por la devoción y la participación vecinal.

La Virgen de Candelaria tenía ganas de volver a casa. La frase corresponde a varios de los voluntarios que durante la noche y la madrugada acompañaron a la Patrona de Canarias en su camino de regreso a la Basílica, tras dos semanas en Santa Cruz.

Y no fue solo una percepción: la organización oficial confirmó a las nueve de la mañana el adelanto en la previsión del reencuentro con la Villa Mariana. “El retorno de La Morenita a la Basílica se está realizando sobre el horario previsto. Por ello, la eucaristía de llegada se adelanta aproximadamente una hora. Será previsiblemente entre las diez y media u once de la mañana”, detallaron.

De La Concepción a la plaza de España

El viaje de vuelta comenzó a las siete de la tarde desde La Concepción hasta la plaza de España, donde el obispo presidió la misa antes del inicio de la peregrinación.

Entre las paradas más destacadas, el paso por el proyecto Café y Calor, de Cáritas, en la avenida de Bélgica, tras superar una avenida San Sebastián casi desierta. Allí, más de trescientos usuarios y voluntarios recibieron a la Virgen con una Salve Rociera.

Devoción en los barrios

Después de superar las avenidas de San Sebastián y Bélgica, la comitiva hizo un alto en La Cruz del Señor. “Sí, sí, sí; la Virgen ya está aquí”, gritaban los feligreses. Más de tres mil personas llenaron el barrio pasada la una de la madrugada. Pese al cansancio acumulado tras más de seis horas de celebración, el grupo Hakuna Senior amenizó con sus cantos el cambio de trono a la urna portada por Grúas Cuchi.

De allí, la Virgen siguió hasta Cuesta de Piedra, donde la murga Desbocado, dirigida por Juani Padilla, puso voz al recibimiento de varios miles de personas, culminando con un emotivo “Virgen de Candelaria”.

El camino hacia el sur

En el colegio de las Madres Dominicas, en Vistabella, la parada fue más íntima. Desde allí, la Patrona avanzó hacia El Humilladero y luego a Taco, donde las comunidades parroquiales ofrecieron un canto familiar.

En el último pueblo de Santa Cruz, El Tablero, vecinos y voluntarios despidieron a la Virgen hasta dentro de catorce años. El voluntario Dailos Rodríguez animó el trayecto con cantos y oraciones, especialmente celebrados por los vecinos de Ofra, que agradecieron que la comitiva pasara esta vez por su barrio.

Llegada a Candelaria

Pasadas las cuatro de la madrugada, la Virgen alcanzó Radazul, donde la comitiva creció en número, pese a las insistencias de un técnico de emergencias —popularmente apodado Pepe Cecopin— que pedía mantener la “cápsula de seguridad”.

La Patrona llegó media hora antes de lo previsto a Barranco Hondo, sorprendiendo a los peregrinos de Candelaria, que tuvieron que apresurarse ante su avance.

En el cruce de la carretera general con Igueste se vivió uno de los momentos más emotivos: el encuentro con los mayores del centro fundado por el recordado Padre Jesús Mendoza, acompañados por el dominico José Ramón Enjamio, que animó a los más de cien abuelos uniformados con camisetas y gorras conmemorativas. En la comitiva no faltó una pequeña representación del colectivo Guanches de Candelaria.

Una lluvia de voladores, poco después de las nueve y media, anunció que la Patrona estaba ya a las puertas de Candelaria. Desde la gasolinera Sindo comenzó la procesión solemne hasta la Basílica, donde llegó en torno a las once de la mañana, una hora antes de lo previsto.