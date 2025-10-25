El agricultor más famoso de Canarias abre su propio mercado: así es el nuevo espacio de nito en Tegueste

Llevar una alimentación saludable es fundamental para prevenir problemas de salud y mejorar el bienestar. Apostar por frutas, verduras y alimentos frescos no solo beneficia al organismo, sino que también impulsa la economía local y garantiza una alimentación con productos comprometidos con el medio ambiente y la tierra.

En Canarias, la agricultura tiene un peso cultural y social clave porque cada vez son más los proyectos que buscan recupera el vínculo entre el producto local y el consumidor.

Un nuevo espacio para el producto local

Uno de estos proyectos es El Mercado de Nito, que abrió sus puertas el jueves 23 de octubre en la Carretera General El Portezuelo, Las Toscas, 174, en el municipio de Tegueste. El nuevo espacio nace con el objetivo de convertirse en un referente del producto local y la economía en el nordeste de Tenerife.

El proyecto está impulsado por Sergio Rodríguez Gutiérrez, conocido en redes sociales como Nito, un joven agricultor canario que se ha ganado el reconocimiento del público con su compromiso con la tierra, la defensa del campo canario y la cercanía con los clientes.

Productos locales

El Mercado de Nito ofrecerá frutas y verduras de temporada, cultivadas por agricultores locales. El entorno combina encanto del campo canario con un diseño acogedor para que los consumidores disfruten de una experiencia cercana.

El objetivo es fomentar un modelo de consumo sostenible y responsable, acercando los productos directamente de la huerta a los clientes para reforzar el vínculo entre quienes cultivan, distribuyen y compran.

Además, este espacio será un punto de encuentro en el que se ofrecerán solo productos cultivados en tierras canarias.

Compra online

El mercado apuesta pon un negocio para todos los públicos, ya que quienes deseen comprar sus productos desde casa podrán hacer a través de la página web, donde se pueden realizar pedidos online de manera rápida y sencilla manteniendo la calidad y frescura que caracteriza a sus productos.

Los envíos se efectuarán lunes y miércoles, dependiendo del día en que se haya realizado la compra, garantizando así la máxima frescura de los productos. Además, los consumidores puedes elegir piezas de fruta y verdura u optar por las cajas combinadas que ofrece el establecimiento.

De agricultor local a fenómeno en redes

El nombre de Sergio Rodríguez, más conocido como Nito, comenzó a viralizarse en 2021, tras una campaña en redes sociales con la que pretendía dar salida a una gran cosecha de sandías afectadas por los cambios climáticos.

Ante el exceso de producción, buscó el apoyo de los consumidores para evitar que el producto se desperdiciara, logrando una respuesta masiva que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

Desde entonces, Nito se ha consolidado como una de las voces más influyentes del sector agroalimentario canario, utilizando las redes sociales para visibilizar el trabajo del campo, defender el producto local y poner en valor la agricultura sostenible en las Islas.