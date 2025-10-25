Emprenden la rehabilitación de la emblemática Alhóndiga de El Tanque

El Ayuntamiento de El Tanque recibió una subvención de casi 43.000 euros destinada al mantenimiento y conservación del inmueble. El área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife otorgó esta ayuda económica para que "el valor histórico de la construcción perdure de cara al futuro", argumenta. Esta cantidad permitirá, según fuentes del consistorio tanquero, "preservar sus elementos arquitectónicos más representativos".

Para la alcaldesa de El Tanque, Esther Morales (PSOE), "este tipo de subvenciones son fundamentales para asegurar que nuestros bienes de interés cultural continúen siendo preservados y valorados, garantizando así su transmisión a futuras generaciones. La colaboración entre instituciones es esencial para lograr que el patrimonio histórico siga vivo y accesible para todos", concluye.

Los centros de actividad del siglo XVII

Los centros neurálgicos y de alta actividad económica de los pueblos de Tenerife del siglo XVII se concentraban en los lugares más cotidianos: lavaderos, iglesias o incluso graneros. Esto último es lo que ocurría en el municipio de El Tanque. La Alhóndiga, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), fue durante mucho tiempo el nexo para la concentración de los vecinos tanqueros. El abastecimiento de cereal para toda la población era clave y acudir a este inmueble histórico era lo habitual. Más de 200 años después, la recuperación y preservación de la Alhóndiga como patrimonio material es de carácter obligatorio en esta zona de medianías del noroeste de Tenerife.

Multiusos

El papel de esta infraestructura fue fundamental para el desarrollo social y económico de El Tanque. Originariamente, se construyó como granero comunal que garantizaba el cereal a los vecinos. Posteriormente, pasó a ser un depósito para la comunidad tanquera, en algunos momentos fue utilizada como parroquia o, simplemente, como espacio para la vida civil del municipio. Está localizada en el casco histórico de El Tanque, en la parte baja del municipio, y su arquitectura es fiel reflejo de la tradición agrícola, la subsistencia diaria o el patrimonio construido por sus propios habitantes.

Usos actuales

En la actualidad, la Alhóndiga sirve de espacio cultural. Cuenta con dos plantas y tiene estructura rectangular. Sus paredes están hechas a base de gruesas piedras y barro, como argamasa. La cubierta del edificio patrimonial está distribuido a cuatro aguas de teja árabe y tiene puertas y ventanas de madera. A su lado, existe una era, también de uso comunal en el pasado, que completa este complejo de gran valor etnográfico.

El inmueble está dentro del conjunto y entorno de protección del bien de interés cultural de la iglesia de San Antonio de Padua, situada a escasos metros. Tras la erupción volcánica de 1706 que arrasó el puerto de Garachico, la casa, destinada al almacenamiento de grano, sirvió también para acoger a los vecinos, ya que gran parte del municipio de El Tanque también fue destruido por la lava.