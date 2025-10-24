Tenergética impulsa su primera comunidad energética local en Arona

La isla de Tenerife avanza hacia un nuevo modelo energético sostenible y comunitario. La cooperativa Tenergética Sociedad Cooperativa, pionera en promover la participación ciudadana en la generación de energía limpia, ha iniciado en el municipio de Arona su primer proyecto de energía comunitaria: ‘Arona Energía’, un Nodo Energético Local (NEL) que reúne a vecinos, pequeñas empresas y administraciones con un objetivo común: producir, consumir y gestionar de forma colectiva energía 100 % renovable, más barata y más justa.

En los barrios de Cabo Blanco, Buzanada y La Camella ha comenzado a construirse un modelo energético a medida de las personas, donde la energía deja de ser un bien de mercado para convertirse en un bien común. Tenergética, una cooperativa sin ánimo de lucro y de ámbito insular, ofrece a cualquier persona, pyme o administración local de Tenerife la posibilidad de formar parte de esta iniciativa. Su principio es claro: no hay reparto de beneficios, sino ahorros directos en la factura eléctrica, que pueden alcanzar hasta el 75 %, según los paquetes de energía adquiridos.

La cooperativa ofrece a sus socios, la adquisición de “paquetes de energía”. Cada paquete de energía equivale a 0,5 kW de la instalación y su presión está entorno a 600 euros. El precio final al que se adquieren los paquetes de energía lo deciden anualmente en Asamblea los propios socios y socias, y donde cada socio o socia tiene un voto. La cobertura de cada instalación se extiende a dos kilómetros de radio desde. Además, quienes se sumen no necesitan realizar obras ni instalar placas solares en sus viviendas: basta con asociarse y comenzar a beneficiarse de la energía generada colectivamente.

“El reto no es solo sustituir las energías fósiles por renovables, sino lograr que la energía pertenezca y sea gestionada directamente por la ciudadanía. Eso es lo que promovemos desde Tenergética”, explica el presidente de la cooperativa, Rubén Fuentes. “Tenemos la tecnología y el marco legal adecuados; ahora solo falta creérnoslo y hacerlo posible. Está en nuestras manos”, destaca.

La primera instalación de Arona Energía se ubicará en las cubiertas del colegio Wingate School de Cabo Blanco, con una potencia de 83 kW instalados, equivalentes a 166 paquetes de energía disponibles. Esta planta abastecerá a hogares y comercios en un radio de dos kilómetros, abarcando buena parte del municipio. El colegio, que ha cedido temporalmente sus cubiertas para este fin, mantendrá una relación de colaboración con la cooperativa durante cerca de 30 años. Una parte de la energía generada será para el propio centro educativo, mientras que el resto se repartirá entre los socios y socias.

Participación

El proceso de creación del Nodo Energético Local comenzó el 9 de octubre y se extenderá hasta el 15 de diciembre, con una programación de charlas y talleres gratuitos para la formación ciudadana. Los encuentros abordan desde el funcionamiento de una instalación fotovoltaica de autoconsumo colectivo hasta consejos prácticos para leer la factura eléctrica o aplicar medidas de eficiencia en el hogar. La agenda completa puede consultarse en tenergetica.org/agenda.

Uno de los socios fundadores, Federico Ghijs, destaca el valor participativo del proyecto: “Lo que me motivó a unirme fue poder decidir sobre cuestiones cotidianas. En apenas dos semanas ya estábamos debatiendo sobre cómo destinar el 2% del presupuesto a combatir la pobreza energética. Más allá del resultado, es fantástico ver cómo se generan estos espacios de conversación y decisión colectiva.”

No obstante, el camino no ha sido sencillo. Desde Tenergética subrayan dos grandes desafíos: la dificultad de reunir grupos vecinales decididos a impulsar sus propios nodos locales y la burocracia que entorpece la cesión de cubiertas públicas. “Las administraciones deberían poner sus infraestructuras al servicio de la comunidad, pero nos hemos encontrado con trabas y falta de respuesta. La colaboración público-comunitaria es esencial para que este modelo prospere, y en eso estamos trabajando”, señalan desde la cooperativa.

A pesar de las dificultades, el proyecto de Arona demuestra que la fuerza de lo colectivo puede iluminar el camino hacia un futuro más sostenible. Quienes se unan a Tenergética podrán no solo reducir su factura eléctrica —hasta un 75 %—, sino también contribuir activamente a la transición energética en manos de la ciudadanía.

Existen dos vías de participación. Las personas o grupos vecinales de cualquier municipio de Tenerife interesados en crear su propio Nodo Energético Local pueden escribir a info@tenergetica.org, donde recibirán acompañamiento técnico y organizativo. Quienes residan en el área de influencia de Arona, dentro del radio de dos kilómetros del colegio Wingate de Cabo Blanco, pueden asistir a las charlas y talleres programados durante los próximos meses.

Con Arona Energía, Tenergética enciende la primera chispa de un modelo que aspira a transformar la relación de la ciudadanía con la energía. Una propuesta basada en el ahorro, la participación y la justicia social que demuestra que, cuando la energía se comparte, ganamos todos.