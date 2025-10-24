Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO: La Virgen de Candelaria vuelve a la Villa Mariana

La imagen parate este viernes desde La Concepción e incluye diez paradas hasta llegar a la Basílica al mediodía del sábado

María Pisaca / Humberto Gonar

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Virgen de Candelaria se despide este viernes de Santa Cruz de Tenerife. La imagen de la 'Morenita' emprenderá el camino de regreso a la Basílica después de dos semanas en la capital de la Isla.

La Patrona de Canarias inició su camino a la capital chicharrera el pasado sábado, 11 de octubre. La venerada imagen salía de la Basílica acompañada por miles de fieles, el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, entre otras autoridades.

La Morenita recorrió diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife hasta llegar a su destino final (la parroquia de La Concepción). Este viernes realizará el mismo recorrido pero a la inversa.

Sigue en directo todos las noticias y reportajes que publica El Día en torno a este acto de la Patrona de Canarias.

