DIRECTO: La Virgen de Candelaria vuelve a la Villa Mariana

La Virgen de Candelaria se despide este viernes de Santa Cruz de Tenerife. La imagen de la 'Morenita' emprenderá el camino de regreso a la Basílica después de dos semanas en la capital de la Isla.

La Patrona de Canarias inició su camino a la capital chicharrera el pasado sábado, 11 de octubre. La venerada imagen salía de la Basílica acompañada por miles de fieles, el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, entre otras autoridades.

La Morenita recorrió diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife hasta llegar a su destino final (la parroquia de La Concepción). Este viernes realizará el mismo recorrido pero a la inversa.

Sigue en directo todos las noticias y reportajes que publica El Día en torno a este acto de la Patrona de Canarias.

M. Plasencia Visita de la Virgen de Candelaria Dónde y cuándo habrá cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por el regreso de la Virgen de la Candelaria El regreso de la patrona de Canarias a su basílica en Candelaria provocará alteraciones en el tráfico a lo largo de su recorrido Leer más

Humberto Gonar La Virgen de Candelaria se despide de Santa Cruz hasta dentro de 14 años El regreso de la imagen desde La Concepción -la tarde de este viernes- incluye diez paradas hasta llegar a la Basílica de Candelaria al mediodía del sábado. Leer más

María Pisaca Mucha emoción se vivió este martes durante la visita de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, a la prisión Tenerife II. A la salida de la 'Morenita' de la cárcel junto a los miembros de la Pastoral Penitenciaria, la vecina Lourdes Hernández, de Llano del Moro, le cantó una folía. María Pisaca / Humberto Gonar

Humberto Gonar Una folía por los presos en la visita de la Virgen de Candelaria a la cárcel Tenerife II Lourdes Hernández, de Llano del Moro, emocionó con su cántico a la 'Morenita' en El Rosario

Humberto Gonar Así ha sido el recorrido este martes, 21 de octubre, de la Virgen de Candelaria entre Santa Cruz de Tenerife y la cárcel Tenerife II. Humberto Gonar

Humberto Gonar La Virgen de Candelaria llega por autopista a la cárcel Tenerife II La Patrona visita con manto corto a los 1.022 internos de la prisión en una imagen atípica: sin andas, solo con una estructura para cargar a hombros

Humberto Gonar Ríos de personas para ver a la Virgen de Candelaria en La Concepción: "Está bonito esto y nunca entramos aquí" Centenares de mayores protagonizaron la primera eucaristía con la Patrona en la parroquia matriz en un día marcado por promesas y agradecimientos por la vida

María Pisaca La Candelaria recibe las primeras visitas de fieles en la Concepción Los primeros fieles se han acercado este domingo, 12 de octubre, hasta la iglesia matriz de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife, para visitar a la Virgen de Candelaria. La patrona de Canarias se encuentra desde ayer en el templo en su visita de dos semanas a la capital tinerfeña. María Pisaca

El Día La 'Morenita' inicia su estancia en Santa Cruz tras la compañía de 100.000 personas entre Candelaria y la capital La patrona de Canarias estará durante dos semanas en la parroquia de la Concepción antes de emprender su regreso el próximo 24 de octubre a su basílica