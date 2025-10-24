El rincón secreto de Tenerife donde se encuentra la Virgen de Candelaria gracias a un milagro: tiene casi un siglo y poca gente sabe su historia

La Virgen de Candelaria es una de las imágenes más queridas por todos los canarios. Ante cualquier dificultad, muchos fieles acuden a ella en busca de protección y esperanza, confiando en su poder para salir de los momentos más complicados. Así lo hizo Antonio Hernández, un vecino de Tenerife hace casi un siglo. Él mismo vivió un suceso milagroso, porque tras sufrir una grave caída desde varios metros de altura, prometió que si lograba salir con vida, construiría una ermita en honor a la Virgen.

En un rincón escondido cerca de Barranco de Santos, excavada en una montaña, está la pequeña capilla dedicada a la Virgen de Candelaria. La imagen de la Morenita se encuentra siempre cerca de todos los vecinos de la zona y a ella se accede por una carretera asfaltada tras cruzar el puente de Javier de Loño, en dirección al barrio de La Salud.

El milagro de la Virgen de Candelaria que dio lugar a la ermita

Antonio Hernández, un niño de tan solo 8 años, sufrió un trágico accidente al caer desde una altura de 28 metros cerca del barranco junto a su casa. La caída le provocó heridas graves que lo dejaron al borde de la muerte. En medio de la desesperación, el pequeño y su familia hicieron una promesa a la Virgen de Candelaria, comprometiéndose a rendirle un homenaje eterno si lograba sobrevivir. Milagrosamente, Antonio se recuperó y, fiel a su palabra, decidió cumplir la promesa hecha a la Morenita.

Cuando ya creció, el propio Antonio construyó sus propias manos, una pequeña cueva en la montaña, que posteriormente se convirtió en una ermita donde colocó una imagen de la Virgen de Candelaria como muestra de gratitud.

Con el tiempo, el lugar se convirtió en un espacio reconocido en la zona, y muchos vecinos acuden a ella a rezar a la patrona de las islas.

La Virgen de Candelaria está acompañada de otros santos

En la actualidad, en la ermita se siguen celebrando misas y actos religiosos que mantienen viva la devoción a la Virgen de la Candelaria. Con el paso del tiempo, el templo también ha incorporado otras imágenes muy veneradas, como San Judas Tadeo, San Nicolás de Bari y el Santo Hermano Pedro, ampliando así su valor espiritual.

Interior de la ermita Ntra. Señora de la Candelaria / Juanma Fernández / Google Maps

Hace ya tres décadas, se fundó en este pequeño santuario la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Candelaria, que fue reconocida canónicamente por la Diócesis Nivariense el 15 de mayo de 1995. A partir de entonces, el templo acogió también una pequeña talla de Jesús Nazareno, fortaleciendo aún más su papel como espacio de fe y tradición en la isla.

Cuando la Virgen de Candelaria regrese esta tarde a su santuario, recordarás que siempre tendrás un rincón en la capital donde acudir a rezarle en momentos difíciles, tal como lo hizo Antonio hace casi un siglo.