Piden 60 años de cárcel a los patrones de un cayuco tras arrojar a 20 migrantes muertos en una travesía a Tenerife

Veinte cuerpos lanzados al mar, un menor de 13 años fallecido y encontrado en el fondo de un cayuco, cuatro personas evacuadas en helicóptero y 11 más ingresados en diferentes centros sanitarios de Tenerife. Ese fue el desolador balance del rescate de un cayuco localizado al sur de Tenerife en 2023. Pero la tragedia pudo ser mucho peor si no llega a cruzarse con esta barquilla un pesquero, cuya tripulación avisó a Salvamento Marítimo del avistamiento de un cayuco en el que viajaban más de 200 personas a unas 80 millas al sur de Tenerife.

Deshidratados, hambrientos y sin fuerzas para seguir rezando después de diez días de errática travesía tras salir de las costas africanas, el grupo de subsaharianos fue localizado y remolcado a tierra. Allí, en el puerto de Los Cristianos, contarían su pesadilla: veinte de sus compatriotas perdieron la vida durante el viaje y fueron lanzados por la borda en alta mar. Pero había una víctima más, un niño de 13 años cuyo cuerpo sin vida permanecía encajado en el fondo del cayuco sin que, probablemente, sus compañeros de viaje se hubieran percatado de su muerte.

Con vida llegaron a Tenerife 205 personas y entre ellos identificaron entonces a cuatro personas a las que señalaron como patrones de la expedición. Fueron detenidos e ingresaron en prisión. El próximo martes se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en un juicio en el que la Fiscalía solicita para cada uno de ellos 15 años de cárcel [60 años en total].

Según la Fiscalía, los cuatro acusados organizaron la travesía en connivencia con otras personas no identificadas, cobrando en origen 800.000 francos africanos a cada uno de los viajeros. Realizaron labores de navegación, mantuvieron el orden, dieron instrucciones a los pasajeros y repartieron alimentos y agua.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, dos de homicidio por imprudencia grave [el menor de 13 años y otro pasajero que murió hospitalizado con una encefalopatía grave] y otros dos de lesiones. Pide también indemnizar a dos migrantes heridos en el viaje y 150.000 euros para el hermano del menor fallecido.