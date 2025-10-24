Nubes, viento y lluvia: esta es la previsión de la Aemet para este viernes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes intervalos nubosos en general con apertura de claros en el norte de las islas y en el resto, poco nuboso en general, posibles lloviznas en medianías, pocos cambios en las temperaturas y viento flojo de componente norte.

En las cumbres altas, el viento será de flojo a moderado de componente oeste.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 3 o 4 y localmente 5, marejadilla o marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con marejadilla o mar rizada. Se espera mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este viernes:

Intervalos nubosos en el norte, más compactos durante la madrugada y con apertura de claros en horas centrales. En el resto, poco nuboso aumentando a nuboso en zonas de interior de las vertientes sureste y este tras el mediodía. Despejado en cumbres centrales. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte de madrugada y a partir del anochecer. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 27

LA GOMERA

Poco nuboso en general, salvo intervalos en el norte a primeras horas y algunos intervalos en el sureste por la tarde. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte de madrugada y a partir del anochecer. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 26

LA PALMA

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste a primeras horas del día, así como en zonas de interior durante las horas centrales y en el sureste por la tarde. No se descarta alguna llovizna en medianías del noreste de madrugada y a partir del anochecer; así como en zonas de interior del nordeste y sureste durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento flojo a moderado de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 26

EL HIERRO

Intervalos nubosos en general, más compactos en el norte a primeras y últimas horas, y durante la tarde en zonas de interior sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo de componente oeste que arreciará durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 22

LANZAROTE

Intervalos nubosos, más compactos durante las horas nocturnas y tendiendo a poco nuboso en las vertientes sur y este tras el mediodía. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 27

El Teide con un mar de nubes. / @ALICIA_ARMAS

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, más compactos durante las horas nocturnas y tendiendo a poco nuboso en las vertientes sur y este tras el mediodía. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 26

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en el norte, más compactos durante la madrugada y con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso en general, salvo intervalos ocasionales en el sur. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte de madrugada y a partir del anochecer. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas y con intervalos de moderado en costas del este y oeste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 26