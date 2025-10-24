Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La heladería de Tenerife que tiene el dulce de moda de la isla: aquí puedes comer un bizcochito a rebosar de chocolate de Dubái

En Ducí puedes pedir un Pan goccioli relleno de chocolate con pistacho

Este es el mejor dulce de Ducí

Este es el mejor dulce de Ducí / Antonietta Polcaro

La moda del chocolate de Dubái ha aterrizado en Tenerife de la mano de la heladería Ducí. Este reconocido local, ubicado en Candelaria, sorprende a sus clientes con su exquisito pangoccioli relleno de este dulce que arrasa en TikTok. Esta es la ocasión perfecta para disfrutar en una de las heladerías más destacadas de la isla.

Los pangoccioli son unos deliciosos bollitos de leche italianos con pepitas de chocolate, muy tradicionales en el país. Su corteza exterior es fina, mientras que su interior destaca por ser extremadamente tierno y esponjoso. Se suelen comer en el desayuno o la merienda, y cada región italiana tiene su propia versión, adaptando la receta según sus costumbres.

Así son los pan goccioli

Así son los pan goccioli / GiolloZafferano

Aunque la receta original no incluía relleno, con el tiempo los pasteleros italianos han innovado, creando variedades con toppings de todo tipo que enriquecen aún más este clásico. Esto es lo que han hecho los cocineros de Ducí con su creación reciente.

Así son los pangoccioli de Ducí

La pastelería de Candelaria lanza una versión inspirada en los sabores de Oriente Medio con Nutella de pistacho, pasta kataif y pepitas de chocolate, una combinación que ya conquista a los amantes del dulce.

El obrador artesanal de Ducí ha vuelto a sorprender a sus clientes con una creación que fusiona lo mejor de Italia y Dubái. Su icónico pangoccioli se renueva ahora con una receta que promete marcar tendencia.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, su maestro pastelero presenta la nueva receta combina chocolate con avellanas mezclado con pistacho de pistacho y la pasta kataif, una masa crujiente típica de la repostería árabe, todo ello recubierto con las tradicionales pepitas de chocolate, logrando una textura suave por dentro y crujiente por fuera.

El resultado es un dulce "suave y crujiente, tan rico que no te lo imaginas".

Noticias relacionadas y más

Para disfrutar de este delicioso dulce, visita la heladería-pastelería Ducí, ubicada en el paseo marítimo de Las Caletillas, Candelaria, número 33, local 13. El establecimiento abre de miércoles a domingo, con horario de 9:00 a 22:30 los miércoles, jueves y viernes, y hasta las 23:00 los viernes y sábados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
  2. Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide
  3. El restaurante al que tienes que ir en Tenerife si quieres comida casera y barata: el menú cuesta menos de 10 euros
  4. La churrería de Tenerife que ofrece churros ilimitados por solo 10 euros: ofrece cafés, chocolates y pulguitas
  5. El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
  6. Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
  7. Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos
  8. ¿Bajar el límite de velocidad de 120 a 80 en las autopistas de Tenerife? Lo propone el plan contra las colas

AluaSoul Costa Adeje celebra su primer aniversario consolidado como referente de hospitalidad, calidad y diversidad en Tenerife

AluaSoul Costa Adeje celebra su primer aniversario consolidado como referente de hospitalidad, calidad y diversidad en Tenerife

La heladería de Tenerife que tiene el dulce de moda de la isla: aquí puedes comer un bizcochito a rebosar de chocolate de Dubái

La heladería de Tenerife que tiene el dulce de moda de la isla: aquí puedes comer un bizcochito a rebosar de chocolate de Dubái

Ni París ni Lyon: la auténtica bollería francesa está en este municipio de Tenerife

Ni París ni Lyon: la auténtica bollería francesa está en este municipio de Tenerife

La demanda de alimentos en las ONG de Tenerife sube un 20% este año

La demanda de alimentos en las ONG de Tenerife sube un 20% este año

Nubes, viento y lluvia: esta es la previsión de la Aemet para este viernes en Tenerife

Nubes, viento y lluvia: esta es la previsión de la Aemet para este viernes en Tenerife

El Cabildo tumba el proyecto para el cruce de La Rambla en la autopista

El Cabildo tumba el proyecto para el cruce de La Rambla en la autopista

El Teide trabaja para mitigar los efectos del cambio climático

El Teide trabaja para mitigar los efectos del cambio climático

Tenergética impulsa su primera comunidad energética local en Arona

Tenergética impulsa su primera comunidad energética local en Arona
Tracking Pixel Contents