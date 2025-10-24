De fracaso en cines a fenómeno en Netflix: así es la película rodada en Tenerife que arrasa en todo el mundo
La película se rodó en diferentes escenarios de la isla y se inspira en acontecimientos recientes
La oferta de películas y series en Netflix se actualiza semanalmente, y en ella se pueden encontrar producciones que buscan complacer el gusto de los usuarios de la plataforma.
Rodada en Tenerife
Bajo un volcán se filmó en varios enclaves naturales de la isla de Tenerife, especialmente en el norte, donde Garachico y sus alrededores fueron quienes aportaron los paisajes más emblemáticos de la película.
Se aprovechó el paisaje volcánico canario, que se convirtió en un elemento esencial de la historia, que ayudó a reforzar la trama. Con esta producción, Canarias consolida su papel como uno de los escenarios cinematográficos de España.
Gran salto en Netflix
Tras su estreno en cines el pasado 20 de junio, Bajo un volcán apone consiguió reunir a poco más de 30.000 espectadores. Sin embargo, su llegada a Netflix el 10 de octubre lo cambió todo.
En menos de una semana, el filme dirigido por Martín Cuervo se coló en el Top 10 global de la plataforma, convirtiéndose en una de las películas más vistas del momento. La historia de Mario, un piloto militar destinado en Tenerife ante la amenaza de una erupción, y Elena una vulcanóloga decidida a evitar el desastre, ha conquistado a los seguidores de Netflix.
¿Habrá segundo parte?
Tras el éxito de Bajo un volcán, la película rodada en Tenerife, Secuoya Studios ya ha comenzado a trabajar en la segunda parte, que se titulará Bajo un fuego. El actor William Levy volverá a ponerse en la piel de Mario Torres, retomando la historia un año después de los acontecimientos vividos en la primera entrega.
Aunque la trama todavía se desconoce, se ha adelantado que el protagonista deberá enfrentarse a una ruptura sentimental y a una nueva catástrofe. Además, la hija del actor, Kailey Levy, de 15 años, debutará en el cine con este proyecto, compartiendo pantalla con su padre.
Las grabaciones ya han empezado y varios rostros conocidos del reparto original repetirán en la segunda parte, Adriana Torrebejano, Claudia Álvarez y Antón Lofer son algunos de los nombres.
