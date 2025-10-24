La feria del ‘made in Tenerife 3D’ llega al Recinto Ferial

La feria que pretende unir la creatividad con la industria y la comercialización a través del concepto made in Tenerife llega, por segundo año, durante tres días a los 3.000 metros cuadrados del Recinto Ferial de Santa Cruz. Animaker25 se consolida con la oferta de más de 40 marcas del sector de la impresión 3D que ofrecen su producción para convertir a los jóvenes, y a todo aquel con inquietudes, en constructores de cualquier objeto, desde prótesis o auriculares a carcasas de móvil. El objetivo es que no haga falta recurrir al pujante mercado chino, porque «eso ya lo tenemos aquí».

Inauguración oficial

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el consejero insular de Industria, Manuel Fernández, inauguraron esta edición. Una revolución industrial que llega a la Isla para incorporar en un mismo espacio negocio, empleo y el camino hacia la ansiada diversificación económica para no depender tanto del turismo.

Segunda edición

La feria de impresión 3D vuelve después del éxito de 2024 como «una propuesta más completa y con más estructura», bajo el lema Imprimir el Futuro: innovación global, sostenibilidad y producción inteligente desde Canarias. Se perfila también como «una apuesta firme por la responsabilidad ambiental y social» ante la importancia en este foro del producto reciclado y de la reutilización.

Foro abierto

El foro va dirigido tanto al público en general como a profesionales del sector o estudiantes. Supone una oportunidad para descubrir las últimas novedades en la fabricación aditiva, el proceso para crear un objeto físico (o 3D) mediante la superposición de capas de material a partir de un modelo digital.

Casi mágico

En el puesto de Fibras Naturales de Canarias, Alba Reyes explica con detalle como «los desechos, los rolos de las plataneras, dejan de serlo y se convierten en objetos útiles o materias, caso de la fibra, para otras industrias». Algo que parece casi mágico.

Estudiantes

En todos los institutos ya hay impresoras 3D con las que los alumnos imprimen sus creaciones. Son esponjas como Gabriela Morales, Bryan Rodríguez y Daniela García que se acercan a la feria en el grupo de 25 alumnos de Primero y Segundo de Artes Gráficas, en la especialidad de Impresión y Preimpresión, del IES Virgen de la Candelaria, el templo de la FP. Tienen entre 17 y 20 años y les gusta lo que ven. Creen posible «diseñar y comercializar nuestras propias ideas». Además, estos eventos «ayudan a conectar a los creadores y a estos con las personas».

Utilidad

Lope Afonso resalta «una tecnología útil porque facilita, reduce plazos y es sostenible». Y tanto. Perdió un botón de la chaqueta que recuperó luego pero ya se estaba creando uno en 3D para sustituirlo allí mismo. Valora el punto de encuentro para el sector tecnológico en torno a talento y divulgación.

El doble de profesionales

Esta segunda edición duplica la presencia de profesionales de una tecnología que ya es presente por sus aplicaciones en campos como la medicina, el arte o la arquitectura. Rubén Miralles, director de la feria, habla de «revolución industrial» y de una opción de salida laboral con cualificación.

Economía circular

Manuel Fernández apunta que «también es economía circular». El plástico se convierte en filamento que, a su vez, sirve de alimento a las impresoras 3D para volver a generar. Y hay de todo, hasta hormigón en tres dimensiones para hacerse una casa.

Dos espacios

El área expositiva de la feria se divide en espacios pensados para diferentes públicos. Por un lado, la zona dedicada a empresas, soluciones tecnológicas, nuevos materiales y maquinaria de última generación; por otro, el espacio makers y DIY (Do it yourself, hazlo tú mismo o hágalo usted mismo, el corazón creativo de la feria, donde inventores, artesanos digitales y aficionados presentan proyectos, prototipos y productos impresos en 3D. También habrá talleres, ponencias y formación. Con entrada gratuita y el horario de 11:00 a 20:00 horas hoy y de 11:00 a 18:00 horas, mañana.

Aprender a ser un 'maker'

Albi Martín es docente e ilustra en la feria sobre cómo ser maker. Para él «mi modo de vida» es imprimir encargos en 3D o dar clases aunque entienda que «para muchos es un hobby, una simple afición». La de ser un maker –constructor de tus propias cosas–, es una tendencia que crece porque, en opinión de Martín, «tenemos necesidad de recuperar el derecho a la fabricación». Recuerda que antes había en todos los barrios talleres «de carpinteros, reparaciones y demás». Considera que «hoy se intenta recuperar eso, es la lucha contra lo programado, el deseo de fabricar y desarrollar nuestros propios proyectos a través de los objetos». Apunta que la industria local «desaparece y nos acostumbramos a que todo venga de China». Albi lo niega:«Pues no, aquí se puede construir». Un proceso en el que «se diseña, se imprime, se fabrica y se vende localmente». Concluye.«Menos AliExpress y más filamento y máquinas 3D».