La demanda de alimentos en la ONG de la Isla sube un 20% este año

Sube un 20% de media la demanda de alimentos en las organizaciones no gubernamentales de Tenerife este año. Las entidades de reparto de comida y otros productos básicos están desbordadas con las peticiones de nuevos usuarios durante este ejercicio.

Veterano de la solidaridad

Un veterano de la solidaridad como Luis Febles, presidente de la ONG Sonrisas Canarias, calcula en un 23% el aumento de usuarios que acuden a pedir alimentos a la sede de la calle Jose Batán después de ser derivados por los trabajadores sociales de los ayuntamientos. Prevé que el ejercicio termine ayudando a más de 15.000 personas, es decir, 4.700 familias. El año anterior lo fueron 13.760 y 4.262, respectivamente. De ellas, casi un 15% son migrantes, una cifra que va en aumento. La distribución geográfica se mantiene con la misma tendencia en un particular ranquin que encabezan, en este orden, La Laguna, Santa Cruz, Tacoronte y Güímar.

El Cabildo se ha convertido en un amortiguador para estos colectivos tras la pérdida de dinero europeo que llegaba en forma de productos perecederos a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Pero los dos millones de euros que aporta anualmente en forma de subvención la Corporación Insular resultan claramente insuficientes, señalan las fuentes consultadas.

Modelo insular

El modelo del Cabildo pasa por destinar esa cantidad global al reparto de alimentos en la Isla. Un millón (medio para cada uno) se destina al Banco de Alimentos y Cruz Roja. El otro se divide para subvencionar a las ONG según sus necesidades en función del número de usuarios, entre otros factores. Hay contabilizadas 75 entidades en la Isla, aunque la red adscrita a la administración pública llega a aproximadamente la mitad.

Avala y alaba

Luis Febles avala y alaba la labor del Cabildo porque "su ayuda supone un alivio después del revés que supuso dejar de recibir los fondos de la UE". Febles lleva un cuarto de siglo ayudando, junto a su equipo, a los más vulnerables desde el capitalino barrio de Valleseco, donde nació.

Transformación digital

Luis Febles se muestra "orgulloso" del paso "decisivo" de Sonrisas Canarias hacia la transformación digital con el lanzamiento de sus primeras tarjetas piloto. Recogen en un solo chip todos los datos de las familias: miembros, edades, identidades, de donde son derivadas y el vencimiento de los informes. Su presentación es obligatoria el día de la cita concertada para su correspondiente escaneado e identificación, lo cual facilita la estadística.

Bancoteide

El Banco de Alimentos provincial, Bancoteide, centraliza el reparto a las diferentes entidades tinerfeñas. Su portavoz, MIriam Cañada, dibuja el panorama actual: "Estamos cerrando con donantes y voluntarios la gran recogida que tenemos el 7 y 8 de noviembre". Esta cita, en la que pueden pasar de los 15 colaboradores habituales a más de 250, "es fundamental para nosotros como lo es, en general, el último cuatrimestre del año, porque se cierran los proyectos". Antes, incide, "de comenzar la campaña de Navidad". Destaca que "la tendencia es la estabilidad en cuanto a cifras, unas 20.000 personas atendidas al año por 95 ONG en la provincia, con un cierto repunte estacional en la zona sur de la Isla".

Sin queja

Del Cabildo "no tenemos queja, porque estamos ahora vinculados en dos proyectos". Por un lado, el de la compra de alimentos y bienes de primera necesidad. Por otro lado, el de bienes inventariables que, señala Cañada, "termina en marzo". Enfatiza que "hemos trabajado en mejorar las instalaciones del banco, en la capitalización y en ser un poco más sostenibles".

En Santa Cruz

La mayoría de las 75 ONG dedicadas al reparto de alimentos de Tenerife tienen su sede en Santa Cruz. Es el caso de la Asociación Kairós, sita en la calle Alcalde Mandillo Tejera. Atiende cada mes a unas 350 familias, sobre las 900 personas de los barrios de Los Gladiolos, La Salud y parte de Taco, ya en La Laguna. Su responsable, Benjamín Barba, asegura que "tocan a diario a nuestra puerta, pero desde febrero de este año está cerrado el cupo a nuevos usuarios". El motivo: la falta de recursos a raíz de la pérdida de la subvención europea para atender la demanda de esos posibles beneficiarios. En este caso, se devuelven los expedientes a los trabajadores sociales para que deriven a estas personas a otras entidades.

Freno a más usuarios

Kairós recibe 47.000 euros anuales del Cabildo. Subraya que "no sustituye lo que nos llegaba del FEGA, pero ayuda a comprar, por ejemplo, productos como aceite, huevos o leche". Con esta subvención insular "nos limitamos a disponer de unos determinados productos que ofrecemos en un periodo de tiempo". Su reflexión final apunta a que "la tendencia es que la demanda crezca en Navidad. Un periodo en el que nosotros damos lo que podemos dar, pero la situación se agrava".

Nauzet Gugliotta, a la izquierda, consejero socialista en el Cabildo de Tenerife / Arturo Jiménez

Enmienda retirada

El consejero socialista Nauzet Gugliotta retiró hoy la enmienda que presentaba en la Comisión Plenaria de Acción Social sobre la puesta en marcha del programa específico para el apoyo a las entidades de atención a la emergencia social y el impulso de medidas específicas para las de reparto de alimentos y otros productos de primera necesidad. La causa, expone, es que el gobierno insular presentó una enmienda "que la descafeinaba. El gobierno tiene a las espaldas incumplimientos y una resistencia absoluta a hacer cosas nuevas con las entidades: ni ayudas específicas para sus gastos corrientes, ni espacios de participación estables ni atención específica".

Propuestas del PSOE

Entre las propuestas que plantea el PSOE está impulsar un programa insular para ofrecer apoyo técnico, administrativo y formativo a las entidades; crear una mesa insular; incrementar el importe de las ayudas; establecer una líea de subvenciones específicas para financiar los gastos corrientes; reforzar el programa Voluntariado en Línea y promover la colaboración interadministrativa.