El curioso récord que ostenta la isla de Tenerife desde 2005

Este 2025 se cumplen 20 años de un récord muy curioso que involucra a la isla de Tenerife. No se trata de llegadas de turistas o del volcán más alto de España, tampoco tiene que ver con conciertos multitudinarios o el baile tradicional más grande del mundo.

Aunque son varias las particularidades y eventos que han puesto a la isla como referente, en este caso hablamos del tiempo. Y es que, en esto de la meteorología, el archipiélago también ha sido protagonista en más de una ocasión.

Como recuerda el meteorólogo Mario Picazo en sus redes sociales, Tenerife es, desde 2005, el punto de España que cuenta con el récord de racha máxima de viento.

Efecto del 'Delta'

"En España, el récord de racha máxima de viento lo ostenta el observatorio de Izaña en la isla de Tenerife (Canarias), a 2.384 metros. El 28 de noviembre de 2005 coincidiendo con el paso de la depresión tropical Delta se registró una racha de 248 kilómetros por hora", explica Picazo en su cuenta de la red social X.

La tormenta 'Delta' afectó a Canarias entre el 28 y el 29 de noviembre de 2005. En la costa, los vientos alcanzaron los 150 kilómetros por hora, una velocidad que aumentó considerablemente en las zonas altas de la isla de Tenerife, donde se registró el récord que 20 años después continúa imbatido.