La cultura canaria brilla a través del encaje en Tegueste

La artesanía canaria es un legado de la cultura isleña. En todas las islas se organizan periódicamente muestras, ferias y otros eventos que pretenden no solo divulgar nuestras tradiciones, sino, además, ayudar a los artesanos canarios a difundir su trabajo.

Durante estos días, el foco de la artesanía está puesto en el municipio tinerfeño de Tegueste, donde el encaje está siendo el protagonista gracias a las Primeras Jornadas Internacionales del Encaje, un evento que une a todos en torno a la identidad canaria.

En concreto, este jueves, el municipio se convirtió en el escenario de una emotiva muestra de identidad y cultura popular, debido a la exhibición de tradiciones organizada por el Ayuntamiento.

Música y baile

La zona peatonal y la Plaza de San Marcos de la villa teguestera fueron los escenarios donde la música y el baile fueron los protagonistas, dando muestra de la idiosincrasia local gracias a la participación de numerosos colectivos locales que representan el alma viva de las tradiciones del municipio. Entre ellos, estuvieron presentes:

La Danza de las Flores

La Milicia de la Librea

La A.F. Tercera Edad de Tegueste

La A.F. de Pedro Álvarez

La Escuela de Lucha Canaria del Club de Lucha Tegueste

La Asociación Ilusión Canaria

La Asociación Tezeze del Juego del Palo

La Asociación de Ahuchones

La A. Lava y Picón

El Barco Tegueste

La A. La Sandunga

El Barco Pedro Álvarez

La Parranda El Abuelo

El Barco El Socorro

Azoca

La Carreta El Gamonal

Tabercorade

La Asociación Aguavite

Venturey

La Asociación de Carretas y Carros de la Romería de Tegueste

Además de música y baile, el evento también incluyó exhibiciones de lucha canaria y del juego del palo, seguidas de una muestra divulgativa de la Asociación de Carretas y Carros de la Romería de Tegueste, que instaló una carpa donde explicó los procesos de elaboración y el valor patrimonial de estas emblemáticas carretas.

Para finalizar, hubo un canto común de ‘En abril de romería’ de todos los grupos participantes, símbolo del espíritu festivo que caracteriza a Tegueste.

Tarde emocionante

El consejero insular Efraín Medina es una de las personas que se ha hecho eco de este evento, impulsado por el Cabildo de Tenerife, en sus redes sociale: "Ayer Tegueste vivió una tarde emocionante", publicó.

Junto a este texto, un vídeo de la música y el baile tradicionales de las islas. "El pueblo salió a la calle para agradecer a ponentes de 11 países que eligieran nuestro municipio para las I Jornadas Internacionales del encaje. Gracias por el cariño, por las tradiciones compartidas y por hacernos sentir felices", explicó.