La cultura canaria brilla a través del encaje en Tegueste
El municipio tinerfeño organiza las Primeras Jornadas Internacionales del Encaje que incluye una exhibición de tradiciones
La artesanía canaria es un legado de la cultura isleña. En todas las islas se organizan periódicamente muestras, ferias y otros eventos que pretenden no solo divulgar nuestras tradiciones, sino, además, ayudar a los artesanos canarios a difundir su trabajo.
Durante estos días, el foco de la artesanía está puesto en el municipio tinerfeño de Tegueste, donde el encaje está siendo el protagonista gracias a las Primeras Jornadas Internacionales del Encaje, un evento que une a todos en torno a la identidad canaria.
En concreto, este jueves, el municipio se convirtió en el escenario de una emotiva muestra de identidad y cultura popular, debido a la exhibición de tradiciones organizada por el Ayuntamiento.
Música y baile
La zona peatonal y la Plaza de San Marcos de la villa teguestera fueron los escenarios donde la música y el baile fueron los protagonistas, dando muestra de la idiosincrasia local gracias a la participación de numerosos colectivos locales que representan el alma viva de las tradiciones del municipio. Entre ellos, estuvieron presentes:
- La Danza de las Flores
- La Milicia de la Librea
- La A.F. Tercera Edad de Tegueste
- La A.F. de Pedro Álvarez
- La Escuela de Lucha Canaria del Club de Lucha Tegueste
- La Asociación Ilusión Canaria
- La Asociación Tezeze del Juego del Palo
- La Asociación de Ahuchones
- La A. Lava y Picón
- El Barco Tegueste
- La A. La Sandunga
- El Barco Pedro Álvarez
- La Parranda El Abuelo
- El Barco El Socorro
- Azoca
- La Carreta El Gamonal
- Tabercorade
- La Asociación Aguavite
- Venturey
- La Asociación de Carretas y Carros de la Romería de Tegueste
Además de música y baile, el evento también incluyó exhibiciones de lucha canaria y del juego del palo, seguidas de una muestra divulgativa de la Asociación de Carretas y Carros de la Romería de Tegueste, que instaló una carpa donde explicó los procesos de elaboración y el valor patrimonial de estas emblemáticas carretas.
Para finalizar, hubo un canto común de ‘En abril de romería’ de todos los grupos participantes, símbolo del espíritu festivo que caracteriza a Tegueste.
Tarde emocionante
El consejero insular Efraín Medina es una de las personas que se ha hecho eco de este evento, impulsado por el Cabildo de Tenerife, en sus redes sociale: "Ayer Tegueste vivió una tarde emocionante", publicó.
Junto a este texto, un vídeo de la música y el baile tradicionales de las islas. "El pueblo salió a la calle para agradecer a ponentes de 11 países que eligieran nuestro municipio para las I Jornadas Internacionales del encaje. Gracias por el cariño, por las tradiciones compartidas y por hacernos sentir felices", explicó.
- La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
- Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide
- El restaurante al que tienes que ir en Tenerife si quieres comida casera y barata: el menú cuesta menos de 10 euros
- La churrería de Tenerife que ofrece churros ilimitados por solo 10 euros: ofrece cafés, chocolates y pulguitas
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
- Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos
- ¿Bajar el límite de velocidad de 120 a 80 en las autopistas de Tenerife? Lo propone el plan contra las colas