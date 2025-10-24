Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cultura canaria brilla a través del encaje en Tegueste

El municipio tinerfeño organiza las Primeras Jornadas Internacionales del Encaje que incluye una exhibición de tradiciones

Una de las piezas que se puede ver en la exposición 'Las Dolores', incluida en las Primeras Jornadas Internacionales del Encaje

Una de las piezas que se puede ver en la exposición 'Las Dolores', incluida en las Primeras Jornadas Internacionales del Encaje / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La artesanía canaria es un legado de la cultura isleña. En todas las islas se organizan periódicamente muestras, ferias y otros eventos que pretenden no solo divulgar nuestras tradiciones, sino, además, ayudar a los artesanos canarios a difundir su trabajo.

Durante estos días, el foco de la artesanía está puesto en el municipio tinerfeño de Tegueste, donde el encaje está siendo el protagonista gracias a las Primeras Jornadas Internacionales del Encaje, un evento que une a todos en torno a la identidad canaria.

En concreto, este jueves, el municipio se convirtió en el escenario de una emotiva muestra de identidad y cultura popular, debido a la exhibición de tradiciones organizada por el Ayuntamiento.

Una de las carretas participantes.

Una de las carretas participantes. / E. D.

Música y baile

La zona peatonal y la Plaza de San Marcos de la villa teguestera fueron los escenarios donde la música y el baile fueron los protagonistas, dando muestra de la idiosincrasia local gracias a la participación de numerosos colectivos locales que representan el alma viva de las tradiciones del municipio. Entre ellos, estuvieron presentes:

  • La Danza de las Flores
  • La Milicia de la Librea
  • La A.F. Tercera Edad de Tegueste
  • La A.F. de Pedro Álvarez
  • La Escuela de Lucha Canaria del Club de Lucha Tegueste
  • La Asociación Ilusión Canaria
  • La Asociación Tezeze del Juego del Palo
  • La Asociación de Ahuchones
  • La A. Lava y Picón
  • El Barco Tegueste
  • La A. La Sandunga
  • El Barco Pedro Álvarez
  • La Parranda El Abuelo
  • El Barco El Socorro
  • Azoca
  • La Carreta El Gamonal
  • Tabercorade
  • La Asociación Aguavite
  • Venturey
  • La Asociación de Carretas y Carros de la Romería de Tegueste

Además de música y baile, el evento también incluyó exhibiciones de lucha canaria y del juego del palo, seguidas de una muestra divulgativa de la Asociación de Carretas y Carros de la Romería de Tegueste, que instaló una carpa donde explicó los procesos de elaboración y el valor patrimonial de estas emblemáticas carretas.

Un momento del evento.

Un momento del evento. / E. D.

Para finalizar, hubo un canto común de ‘En abril de romería’ de todos los grupos participantes, símbolo del espíritu festivo que caracteriza a Tegueste.

Tarde emocionante

El consejero insular Efraín Medina es una de las personas que se ha hecho eco de este evento, impulsado por el Cabildo de Tenerife, en sus redes sociale: "Ayer Tegueste vivió una tarde emocionante", publicó.

Noticias relacionadas y más

Junto a este texto, un vídeo de la música y el baile tradicionales de las islas. "El pueblo salió a la calle para agradecer a ponentes de 11 países que eligieran nuestro municipio para las I Jornadas Internacionales del encaje. Gracias por el cariño, por las tradiciones compartidas y por hacernos sentir felices", explicó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
  2. Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide
  3. El restaurante al que tienes que ir en Tenerife si quieres comida casera y barata: el menú cuesta menos de 10 euros
  4. La churrería de Tenerife que ofrece churros ilimitados por solo 10 euros: ofrece cafés, chocolates y pulguitas
  5. El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
  6. Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
  7. Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos
  8. ¿Bajar el límite de velocidad de 120 a 80 en las autopistas de Tenerife? Lo propone el plan contra las colas

La cultura canaria brilla a través del encaje en Tegueste

La cultura canaria brilla a través del encaje en Tegueste

Sanidad eleva a ocho los casos confirmados en el brote de sarampión en Tenerife y La Palma

Sanidad eleva a ocho los casos confirmados en el brote de sarampión en Tenerife y La Palma

AluaSoul Costa Adeje celebra su primer aniversario consolidado como referente de hospitalidad, calidad y diversidad en Tenerife

AluaSoul Costa Adeje celebra su primer aniversario consolidado como referente de hospitalidad, calidad y diversidad en Tenerife

De fracaso en cines a fenómeno en Netflix: así es la película rodada en Tenerife que arrasa en todo el mundo

De fracaso en cines a fenómeno en Netflix: así es la película rodada en Tenerife que arrasa en todo el mundo

La pastelería artesana de Tenerife que tiene el dulce de moda de la isla: aquí puedes comer un bizcochito a rebosar de chocolate de Dubái

La pastelería artesana de Tenerife que tiene el dulce de moda de la isla: aquí puedes comer un bizcochito a rebosar de chocolate de Dubái

El rincón secreto de Tenerife donde se encuentra la Virgen de Candelaria gracias a un milagro: tiene casi un siglo y poca gente sabe su historia

El rincón secreto de Tenerife donde se encuentra la Virgen de Candelaria gracias a un milagro: tiene casi un siglo y poca gente sabe su historia

DIRECTO: La Virgen de Candelaria vuelve a la Villa Mariana

DIRECTO: La Virgen de Candelaria vuelve a la Villa Mariana

Ni París ni Lyon: la auténtica bollería francesa está en este municipio de Tenerife

Ni París ni Lyon: la auténtica bollería francesa está en este municipio de Tenerife
Tracking Pixel Contents