Día Mundial del sinhogarismo
Cáritas muestra el rostro de los que tienen las calles como techo
Una ‘flashmob’ con protagonistas reales escenifica en la plaza de la Catedral de La Laguna la vida de las personas sin hogar
Los paseantes habituales del entorno de la plaza de la Catedral de La Laguna se vieron sorprendidos la mañana de este viernes con la presencia de un grupo de hombres y mujeres vestidos de negro que simulaban dormir en el suelo sobre cartones. Eran personas que realmente no tienen un techo donde cobijarse o residen en infraviviendas. Cáritas los movilizó para concienciar en el Día Mundial del Sinhogarismo.
En el marco de la campaña Yo también tengo sueños, participantes de los proyectos de la entidad y voluntarios protagonizaron el gesto simbólico del flashmob. En el acto se leyó el manifiesto de la campaña, que incide en las dramáticas cifras de la exclusión residencial y en que el sinhogarismo no es un problema individual sino de toda la sociedad.
Las personas sin hogar fueron añadiendo frases en una pizarra en blanco a la del lema yo sueño con... Entre otras "justicia social y menos burocracia", "condiciones de vida digna", "vivienda y trabajo dignos" o simplemente "tener una vivienda".
