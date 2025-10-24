El Cabildo tumba el proyecto para el cruce de La Rambla en la autopista

Las áreas de Medio Natural y de Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife tumban el proyecto del cruce de la TF-5 hacia el barrio de La Rambla, elaborado por la consejería de Carreteras de la misma administración. El consejero del área, Dámaso Arteaga, lo comunicó anoche a una treintena de vecinos que acudieron a la reunión abierta que se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla.

Cuestión de incompatibilidad

Los informes sectoriales de estas áreas determinan la incompatibilidad de la propuesta aprobada en su momento por afectar al Sitio de Interés Científico de barranco de Ruiz. Según la resolución de ambas consejerías, no están permitidos los movimientos de tierra y tampoco la ampliación de la carretera. Una vía que presenta serios problemas de seguridad en el tráfico rodado y de peatones. Sin ir más lejos, una vecina de La Rambla fue atropellada en la mañana del jueves 23 de octubre al cruzar la TF-5 para coger la guagua que le conduciría a la Universidad de La Laguna. Este episodio fue recordado por un vecino durante la asamblea antes de preguntarse si "¿es más importante un trozo de tierra que la vida de una ciudadana?".

Ante la conclusión de los informes, Arteaga planteó rendirse o ver hasta dónde se puede modificar el proyecto para encontrar otra solución. El redactor de la última solución aceptada por los vecinos, Emilio Grande, y el jefe del servicio de Carreteras del Cabildo, Leonardo Santamaría, desplegaron nueve alternativas para resolver el problema de seguridad en el cruce de La Rambla. Explicaron una por una, exponiendo sus ventajas e inconvenientes. Sobre todo, aludiendo el límite que evitará los informes desfavorables. La solución número nueve se consideró la más factible.

Propuesta demoledora: número nueve

"Creemos tener una propuesta final que sortea y no toca el Sitio de Interés Científico del barranco de Ruiz", dijeron. Esta alternativa desplaza la obra entre 10 ó 12 metros hacia el mar para alejarse del espacio protegido. "¿La gran desventaja de esta solución? Se expropiarían dos viviendas que se encuentran en el término municipal de Los Realejos y que están a la derecha de la vía en sentido Icod de los Vinos", plantearon. La propuesta generó murmullos en la sala y dibujó caras poco amigables en los vecinos.

Esta disyuntiva número nueve dibuja una rotonda a un nivel más bajo que la carretera actual, de forma que la TF-5 sería un paso elevado de la misma, con dos ramales de desvío para llegar a La Rambla en ambos sentidos. También resuelve la problemática peatonal y no se toca el Sitio de Interés Científico. Es una opción cara, por la construcción de los muros de contención para sostener la vía. A nivel social, es, literalmente, demoledora por la desaparición de las dos viviendas mencionadas que se precisaría para construir del ramal en sentido Icod de los Vinos.

Preocupaciones

Los vecinos plantearon dudas, posibles soluciones e, incluso, expusieron su preocupación por el tiempo que requerirá la realización de los trabajos. El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, aseguró que el plazo de ejecución para este proyecto es de 18 meses. En esta iniciativa también está planteada la renaturalización del parque recreativo del barranco de Ruiz y de otras áreas cercanas.

La portavoz de la plataforma Todos con La Rambla, Adela Abreu, mostró dudas acerca del planteamiento de los técnicos y el consejero del Cabildo. Recordó que el colectivo vecinal presentó un proyecto muy parecido redactado por los ingenieros de caminos, pero que no fue aceptado en aquel momento. La concentración organizada para este domingo 26 en el cruce de La Rambla está en el aire tras esta reunión.

Con respecto a la aprobación de esta alternativa por parte de Medio Natural y Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, no existe "una certeza al 100%", pero los técnicos aseguraron que mantuvieron conversaciones previamente para dar con la solución que no afecte al Sitio de Interés Científico de barranco de Ruiz.