Ni París ni Lyon: la auténtica bollería francesa está en este municipio de Tenerife

Los dulces franceses son reconocidos en todo el mundo por su tradición, su técnica refinada y la delicadeza en su elaboración. Estas recetan tan sofisticadas han conseguido elevar la bollería a lo más alto de la gastronomía, inspirando a reposteros de todos los rincones del mundo.

En las Islas Canarias, más concretamente en la isla de Tenerife, un local abrió sus puertas en febrero de 2016 con la idea de ofrecer a sus clientes disfrutar de una manera diferente. Se trata de Makika&Co, una pastelería y cafetería familiar que se ha convertido en un imprescindible en San Cristóbal de la Laguna, gracias a sus exquisiteces francesas elaboradas en su propio obrador.

Opciones para todos los gustos

Mikika&Co ofrece empezar el día con sus desayunos disponibles hasta las 13:00 horas, donde sus tostas artesanales son las grandes protagonistas, con opciones más clásicas o más creativas.

A partir del mediodía, la cafetería presenta una selección de dos tipos de ensaladas, tres entrantes y tres platos principales, pensados para quienes desean disfrutar de uan comida ligera, pero casera y con un sello de calidad.

Durante todo el día, el obrador mantiene su esencia francesa con una amplía variedad de bollería y pastelería artesanal, además de sus payés rellenos de queso, quiches de distintos sabores, sándwiches y mixtos. Las elaboraciones pueden personalizarse añadiendo ingredientes extra con un suplemento que varía dependiendo el añadido.

El local también ofrece otras opciones para quienes prefieran optar por la vía más saludable con su Yogurt Bowl (con plátano, fruta de temporada, crema de cacahuete, granola casera y virutas de chocolate) por seis euros y el Yogurt Parfait (vaso de yogurt con confitura de fresa y granola casera) por tres euros.

Café con aroma palmero

El café es otro de los sellos de identidad del local, ya que sirve una selección de cafés de especialidad tostados en la isla de La Palma por los artesanos de El Café de Don Manuel, garantizando un sabor intenso y de calidad.

Los milkshakes son otra de las opciones para darte un capricho y saltarte la dieta, ideales para acompañar la bollería. Además, el local ofrece desayunos a domicilio con tres menús diferentes, cuyo precio oscila entre 20 y 25 euros, solo disponibles para repartos en la isla de Tenerife.

Además, el obrador elabora tartas artesanales por encargo, ideales para celebraciones, que deben pedirse con 48 horas de antelación y recogerse exclusivamente en el local.

La esencia canaria en su carta

Aunque Makika&Co destaca por su repostería francesa y su cuidada elaboración artesanal, la esencia canaria tiene un hueco en su propuesta gastronómica. Su popular tosta "La Canaria", rinde homenaje a los sabores más tradicionales del archipiélago.

Combina pan de masa madre con chorizo de Teror y queso ahumado canario, un toque de guarapo de La Palma y una espolvoreada de gofio. El resultado es una mezcla perfecta que destaca por su identidad isleña en cada bocado, manteniendo la esencia del local.

Ubicación

El local se encuentra en la calle Juan, 15, en pleno casco histórico de San Cristóbal de La Laguna. Entre los muros de una casa antigua del siglo XVIII, se esconde un patio canario lleno de vegetación, que invita a desconectar, disfrutar del ambiente tranquilo mientras se saborea la bollería al más puro estilo francés.

Makika&Co abre de martes a sábado de 9:00 a 16:00 horas. Los domingos y lunes permanece cerrado por descanso del personal.