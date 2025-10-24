AluaSoul Costa Adeje celebra su primer aniversario consolidado como referente de hospitalidad, calidad y diversidad en Tenerife

El pasado 23 de octubre, el hotel AluaSoul Costa Adeje, parte de la Inclusive Collection de Hyatt, celebró su primer aniversario con un evento institucional y festivo que reunió a directivos de Hyatt y Stoneweg, autoridades locales, representantes de los principales turoperadores europeos y miembros destacados de la sociedad canaria.

La cita tuvo lugar en las propias instalaciones del hotel, donde el ambiente de celebración se mezcló con el orgullo de un año de logros y consolidación. El acto combinó discursos oficiales con una propuesta de actividades inspiradas en la identidad y el espíritu del archipiélago: un cóctel con sabores tradicionales, confección artesanal de puros, actuaciones de comparsas, drag queens en honor al Carnaval y espectáculos de fuego que rindieron tributo a los paisajes volcánicos de Tenerife.

Una celebración que une turismo, cultura y compromiso

El evento contó con la presencia de Manuel Melenchón, Managing Director South EAME de Hyatt; Miguel Casas, Managing Director de Stoneweg Hospitality; Ricardo Domínguez, Area Vice President of Operations Canarias & Portugal, Europe de Hyatt; y Víctor Gil, General Manager del AluaSoul Costa Adeje.

También asistieron representantes de los principales turoperadores europeos que operan en Canarias, como TUI, BAH, Jet2 Holidays, EasyJet Holidays, Alltours, Thalasso, Der Touristik, World2Meet o Schauinsland Reisen, además de autoridades locales como Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y responsable de Turismo, Mercedes Vargas, teniente de alcalde y concejala del área de Promoción Económica de Costa Adeje, y Alberto Álvarez, concejal delegado especial de Desarrollo Económico y Empleo.

La velada se desarrolló en un ambiente distendido pero institucional, reflejo de la madurez que ha alcanzado el establecimiento en su primer año. Para Víctor Gil, director del hotel, la cita “representa mucho más que una fecha, es el reconocimiento al esfuerzo de todo un equipo que ha trabajado con pasión y compromiso, y también una oportunidad para agradecer a nuestros clientes y colaboradores por confiar en nosotros desde el primer día”.

De izquierda a derecha, Ricardo Domínguez, Area Vice President of Operations Canarias & Portugal Europe de Hyatt; Alberto Álvarez, concejal delegado especial de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento d / El Día

Un año de éxito para un proyecto con sello canario e internacional

Inaugurado en 2024 tras una completa remodelación, el AluaSoul Costa Adeje ha vivido un año de consolidación, aprendizaje y crecimiento. Su director destaca que el balance “no puede ser más positivo”.

“Partíamos de una ubicación privilegiada y una buena base, pero gracias a la reforma previa a la apertura, a la mejora de nuestras instalaciones —habitaciones, zonas comunes y áreas de restauración— y al respaldo de la Inclusive Collection de Hyatt, hemos logrado posicionar un producto sólido y diferenciado en el sur de Tenerife”, explica Gil.

El establecimiento, propiedad de Stoneweg y gestionado por Hyatt, ha reforzado así la estrategia de Stoneweg Hospitality de impulsar activos turísticos junto a operadores internacionales. En este sentido, Miguel Casas, Managing Director de Stoneweg Hospitality, subrayó que “este tipo de alianzas son esenciales para fortalecer el atractivo de Canarias como destino global de calidad”.

Con 226 habitaciones, el AluaSoul Costa Adeje ofrece un concepto solo para adultos (+16) que busca combinar bienestar, exclusividad y conexión con el entorno. Sus espacios, de diseño luminoso y contemporáneo, se completan con una piscina exterior con solárium, un centro wellness con sauna, baño turco y tratamientos personalizados, y un gimnasio completamente equipado.

Su propuesta “My Favorite Club” añade un plus de exclusividad con habitaciones más amplias, rooftops con vistas panorámicas, áreas lounge privadas y servicios personalizados para los huéspedes más exigentes.

En el ámbito gastronómico, el hotel apuesta por la combinación de producto local y cocina internacional en sus restaurantes Terra, con servicio buffet y cocina en vivo, y Mare Nubium, un restaurante a la carta de inspiración creativa y de kilómetro cero. A ello se suman varios bares que celebran la coctelería como parte esencial de la experiencia vacacional.

Adrián Hernández (izquierda), responsable de Europa en Queer Destinations, entrega el distintivo de compromiso Queer Destinations Commited a Víctor Gil (derecha), Director General del AluaSoul Costa Adeje / El Día

Primer hotel Queer Destinations Committed de Tenerife

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega oficial del distintivo Queer Destinations Committed, que convierte a AluaSoul Costa Adeje en el primer hotel de Tenerife y segundo de Canarias en recibir esta distinción internacional.

Este reconocimiento, otorgado por la organización Queer Destinations, certifica a los establecimientos comprometidos con ofrecer entornos inclusivos, seguros y libres de discriminación para la comunidad LGTBIQ+.

Durante la entrega, Adrián Hernández, responsable de Europa en Queer Destinations, destacó que “la verdadera inclusión comienza con colaboraciones sólidas. Trabajar junto a AluaSoul Costa Adeje supone un paso significativo para seguir transformando Canarias en un referente de seguridad, respeto y diversidad para todas las personas”.

El programa de formación “Hospitality Meets Diversity”, que todos los trabajadores del hotel completan, garantiza una hospitalidad diversa y respetuosa en todas las áreas —atención al cliente, comercial, marketing y recursos humanos—, convirtiendo la inclusión en una práctica tangible.

Para Víctor Gil, este distintivo “refuerza nuestra filosofía de hospitalidad abierta, respetuosa y auténtica, y nos impulsa a seguir construyendo un entorno en el que todos los huéspedes se sientan bienvenidos”.

Una de las participantes en el evento. / El Día

El valor del equipo humano y la conexión con el destino

Uno de los pilares del éxito de AluaSoul Costa Adeje, según su director, ha sido el equipo humano. “Su profesionalidad y amabilidad sincera han sido fundamentales en este primer año. Cada sonrisa y cada gesto cuentan. Eso solo se consigue con personas apasionadas por lo que hacen”, afirma Gil.

El hotel también ha sabido adaptarse a un turismo más consciente, con huéspedes de diferentes nacionalidades que valoran la sostenibilidad, la calidad y las experiencias auténticas. “Buscan desconectar, disfrutar y redescubrir Tenerife desde una perspectiva más personal. Nuestro formato solo adultos ha sido clave para atraer a ese tipo de viajero”, añade el directivo.

En este sentido, el establecimiento mantiene una estrecha relación con proveedores locales, fomentando un modelo económico sostenible. “Nos sentimos especialmente orgullosos de nuestra colaboración con empresas del entorno, que comprenden las exigencias de calidad y nos ayudan a ofrecer productos de cercanía muy valorados por nuestros huéspedes”, señala.

Mirando al futuro: sostenibilidad, innovación y experiencias con alma canaria

Con un año de trayectoria consolidada, AluaSoul Costa Adeje mira hacia el futuro con ambición y compromiso. “Queremos seguir consolidándonos como referente en el segmento solo adultos, apostando por la mejora continua, la digitalización y la sostenibilidad”, explica Gil.

Uno de los ejes principales será la creación de experiencias únicas vinculadas al destino, que conecten emocionalmente con los huéspedes y reflejen la esencia de Tenerife.

El director resume el espíritu del proyecto con un mensaje de gratitud:

“Gracias por confiar en nosotros, por elegirnos y por recomendarnos. Este primer año ha sido posible gracias a clientes, colaboradores, proveedores y, sobre todo, al equipo. Seguimos con la misma ilusión del primer día y con el compromiso de ofrecer siempre lo mejor de nosotros. AluaSoul Costa Adeje es su casa en Tenerife”.

De izquierda a derecha, Jacobo Herrero, Asset Manager Stoneweg; Ricardo Domínguez, Area Vice President of Operations Canarias & Portugal, Europe de Hyatt; Manuel Melenchón, Managing Director South EAME de Hyat / El Día

Sobre el hotel y sus impulsores

AluaSoul Costa Adeje forma parte de Alua Hotels & Resorts, integrada en la Inclusive Collection de Hyatt, una cartera que agrupa 11 marcas internacionales de resorts y hoteles “todo incluido” de lujo repartidos por todo el mundo.

Stoneweg, propietaria del activo, es una compañía global de inversión en Real Assets con sede en Ginebra y presencia en 17 países, especializada en proyectos turísticos y residenciales de alto valor añadido.

La sinergia entre ambas compañías ha permitido que este hotel, situado junto a Puerto Colón, se consolide en apenas un año como uno de los referentes de hospitalidad contemporánea y diversa del sur de Tenerife.