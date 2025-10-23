Tiempo en Tenerife para este jueves: la Aemet anuncia intervalos nubosos y probabilidad de lloviznas
Este 23 de octubre también se espera viento flojo
El tiempo en Tenerife será este jueves, 23 de octubre, muy similar al de la jornada precedente. Así, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento flojo en general, una situación que poco varía con el resto de islas.
Además, la isla contará con temperaturas entre los 22 y los 27ºC.
Por su parte, en el norte de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con apertura de algún claro durante las horas centrales del día y, en el resto de zonas, poco nuboso en general con algún intervalo en el interior durante la tarde.
En cuanto a las condiciones del mar, prevé viento del norte o noreste de fuerza de 3 a 5, salvo en las aguas costeras de El Hierro que soplará del oeste o noroeste, de fuerza 3 a 5; marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.
Estas son las previsiones por islas para este jueves:
TENERIFE
Intervalos nubosos en el norte, más compactos en el nordeste y con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso aumentando a nuboso en zonas de interior de la vertiente sur tras el mediodía. Despejado en cumbres centrales. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte flojo, en general, algo más intenso en el sureste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 27
LA GOMERA
Poco nuboso en general, salvo intervalos en el norte a primeras y últimas horas, y durante las horas centrales en zonas de interior. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noreste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 27
LA PALMA
Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste a primeras y últimas horas del día, y en zonas de interior durante la tarde. No se descarta alguna llovizna en medianías del noreste a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del nordeste, algo más intenso en los extremos sureste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 26
EL HIERRO
Intervalos nubosos en general, más compactos en el norte a primeras y últimas horas, y durante la tarde en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 21
LANZAROTE
Intervalos nubosos, más compactos durante las horas nocturnas y tendiendo a poco nuboso en las vertientes sur y este durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste tendiendo a flojo y girando a norte tras el amanecer.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 21 27
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos, más compactos durante las horas nocturnas y tendiendo a poco nuboso en las vertientes sur y este durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente oeste. Viento moderado del noreste tendiendo a flojo y girando a norte tras el amanecer.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 26
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso en general, salvo intervalos ocasionales en el sur. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noreste, girando a norte tras el amanecer.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 26
