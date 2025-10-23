Así se presenta el tentador de Tenerife que promete revolucionar la novena edición de la Isla de las Tentaciones: "Soy un crack con las manos; ¿te lo demuestro?"

La isla de las tentaciones prepara en Telecinco el estreno de su novena temporada, aunque todavía no tiene fecha oficial, no tardará mucho en estrenarse en las pantallas.

16 tentadores, ocho salteros y ocho solteras, serán los encargados de llevar al límite a las parejas hasta el punto en que caigan en la tentación y se enciendan las alarmas de las villas. Mediaset Infinity ha sido la plataforma encargada de dar a conocer los tentadores.

Un tentador de Tenerife

El programa presentado por Sandra Barneda cuenta con tres tentadores procedentes de las Islas Canarias, uno de ellos procede de la isla de Tenerife.

Borja (Tenerife)

Desde Tenerife, aunque con raíces andaluzas, Borja se une al grupo de solteros que participarán en la novena edición del reality. Con 27 años y una personalidad arrolladora, se define como un aventurero nato que disfruta al máximo de la vida y las nuevas experiencia.

Trabaja como coach biomecánico, algo que lo convierte en su alma de seducción entre las mujeres. "Soy un crack con las manos; ¿te lo demuestro?", declara con una sonrisa.

El joven tinerfeño se considera espontáneo, divertido y "muy golfo". Aunque asegura que los que realmente conquista de él es su personalidad, "me adapto a quien tengo delante".

Borja, tendador de la Isla de las Tentaciones 9 / Telecinco

Dos tentadores canarios

Pese a que Borja es un gran candidato a triunfar entre las parejas, otros dos canarios pelearan por no quedarse atrás y aportarán su esencia al programa.

Cristina tiene 23 años y es auxiliar de enfermería y viene de Las Palmas de Gran Canaria. Se define como una persona impulsiva, además de pícara y provocadora. Su objetivo en el programa es acabar con alguna de las relaciones "por no decir todas".

La competencia directa de Borja es Andrea Calush. Un italiano que reside en Fuerteventura y trabaja como monitor de ocio y tiempo libre. Le apasiona el deporte y se define como "romántico y pasional" y su objetivo en el programa es demostrar que las apariencias no lo son todo.

Más tentadores y tentadoras

Entre las tentadoras se encuentran:

Alba ( 20 años), profesora de baile malagueña.

20 años), profesora de baile malagueña. Estefanía , Miss Murcia y azafata de vuelo.

, Miss Murcia y azafata de vuelo. Soraya (22 años) una madrileña administrativa

(22 años) una madrileña administrativa Mara, oposita para policía, natural de Alicante.

oposita para policía, natural de Alicante. Vita , estudiante de Administración y Finanzas, vive en Girona aunque nació en Etiopía.

, estudiante de Administración y Finanzas, vive en Girona aunque nació en Etiopía. Olatz, estudiante de nutrición, autodefinida como "la tentación vasca más peligrosa".

estudiante de nutrición, autodefinida como "la tentación vasca más peligrosa". Noelia (26 años), procedente de Ronda (Málaga).

Los tentadores suman seis nombres a los dos jóvenes canarios: