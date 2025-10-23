Sanidad se compromete a resolver la falta de pediatra en Garachico

Amanda Acosta Gorrín, vecina de Garachico, le puso a su hijo, de apenas tres meses, las cuatro vacunas correspondientes el pasado lunes 13 de octubre. Su pediatra la emplazó para el lunes 20 para administrarle la siguiente: la de la bronquiolitis. Esa dosis de inmunización no se administró al bebé por la falta de pediatra en el centro de salud de la Villa y Puerto desde hace una semana, aproximadamente. Una ausencia que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se compromete a paliar este jueves 23 de octubre.

Según la consejería

Según la institución regional, el servicio de pediatría volverá a funcionar como antes (lunes, jueves y viernes) a partir de este jueves 23 de octubre. La carencia del profesional sanitario solo se dio "el pasado lunes 20 de octubre y de manera puntual. No fue posible atender a las consultas programadas por una reorganización del personal". "Desde la gerencia de atención primaria de Tenerife, ya se han adoptado las oportunas medidas organizativas y la cobertura de la consulta de pediatría en el centro periférico de Garachico está garantizada", comunican.

Comisión de servicio

La pediatra habitual, con una amplia trayectoria en el consultorio garachiquense, pidió una comisión de servicio y su traslado se hizo efectivo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no sustituyó a la profesional y, según Acosta Gorrín, la próxima cita de pediatría disponible en el centro sanitario es el próximo 3 de noviembre. Esta fecha es la que le proporciona la aplicación móvil del Servicio Canario de Salud (SCS) cuando intenta pedir consulta para alguno de sus hijos.

Por sorpresa

Yaiza González Vico, garachiquense y madre de un menor de 9 años, acudió este martes 21 de octubre al médico de manera urgente. Su hijo no se encontraba bien al salir del colegio. Su sorpresa fue que no había pediatra y que, además, el servicio administrativo del centro no tenía información al respecto de esta importante ausencia.

González Vico teme que "se pierda el servicio. Aunque por último fuera cada vez más deficitario, por compartir al pediatra con otros centros", alude así a la circunstancia de que la profesional sanitaria de los niños de Garachico atiende dos veces a la semana en otros municipios de Tenerife. La vecina del municipio del Noroeste lanzó su queja a través de las redes sociales para recibir respuesta por parte del alcalde de Garachico, Heriberto González, quien aclaró la situación de traslado.

No hay pinchazo sin pediatra

Mientras tanto, la solución para que el hijo de tres meses de Acosta Gorrín pueda recibir su quinta vacuna no está clara. El jueves 16 de octubre la avisaron, a través de una llamada telefónica desde el centro de salud garachiquense, para que su bebé no acudiera a recibir la dosis inmunitaria prevista para el lunes 20. De manera obvia, la garachiquense planteó qué alternativa se le daba. "Me dijeron que si quería pasarme por allí, estaría la enfermera. Pero esta profesional no pincha al niño sin la aprobación y supervisión de un pediatra", explica.

"Todavía no se sabe nada"

Entonces, fue emplazada a que llamara por teléfono el martes 23 de octubre y realizar de nuevo la consulta acerca de la vacunación. "La respuesta fue que todavía no se sabe nada", cuenta. La preocupación de esta madre por la salud de su hijo es lógica al no recibir en tiempo y forma las vacunas necesarias y prescritas para un bebé de su edad. En este caso, la vacuna que se le debe suministrar es un anticuerpo que proporciona protección contra el virus respiratorio sincital (VRS), la principal causa de bronquiolitis y neumonía en lactantes. Se administra en función de la fecha de nacimiento del bebé.

Ambas madres de Garachico se sorprenden por la falta de un servicio sanitario tan básico como el de pediatría y la falta de información al respecto. Acosta Gorrín explica que no se lo esperaba para nada, ya que "nuestra pediatra de siempre se despidió de nosotros el lunes 13 de octubre, diciéndonos que nos veíamos el lunes que viene para la siguiente vacuna. No entendemos nada", comenta. Además de tener un bebé de tres meses, esta madre garachiquense tiene otra hija de ocho años.