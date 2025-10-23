Un proyecto para unir artesanía y empleo exportado desde el Sur

Un proyecto para unir la artesanía con la formación y el empleo desde el sur de la Isla. En concreto, del municipio de Candelaria donde nació en 2023. Se trata del MIDA (Muestra de Innovación, Diseño y Artesanía), iniciativa del Cabildo de Tenerife que cumplirá su tercera edición en 2026 tras saldarse con éxito las dos primeras. Este balance positivo lleva a la Corporación a inyectar 180.000 euros más al presupuesto del evento hasta alcanzar los 530.000, según el acuerdo tomado ayer por el Consejo de Gobierno.

El MIDA pretende fomentar la innovación en el sector de la artesanía a través de un proceso que fusione la tradición con el diseño contemporáneo para crear nuevos productos y oportunidades. El proyecto incluye una feria comercial, talleres, exposiciones y encuentros con expertos, promoviendo la colaboración entre artesanos y diseñadores.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subraya el compromiso con la innovación, la formación y la comercialización de la artesanía tinerfeña, tras la aprobación de esta ampliación de crédito destinada en primera instancia al Programa de Capacitación e Investigación de la Empresa Insular de Artesanía SA.

Este refuerzo presupuestario permitirá fortalecer las acciones vinculadas al proyecto MIDA Tenerife, una iniciativa estratégica para el Cabildo que fomenta la modernización del sector y la convergencia entre las disciplinas creativas tradicionales y contemporáneas, así como el relevo generacional de los diversos oficios.

«El proyecto representa el espíritu innovador de nuestra artesanía» valora Dávila para añadir: «Es un espacio donde tradición y creatividad dialogan para dar lugar a nuevas oportunidades de empleo, diseño y experimentación». La presidenta concluye: «La artesanía de Tenerife es una seña de identidad que queremos proyectar hacia el futuro».

Un impulso en la apuesta por la formación y la investigación aplicada al sector, favoreciendo la conexión entre los oficios tradicionales y las nuevas tendencias del diseño contemporáneo.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, el candelariero Efraín Medina, apuntó que «apostamos por un modelo basado en la sostenibilidad y la profesionalización». Esto equivale a que «nuestros artesanos cuenten con los recursos necesarios para crecer y competir en un entorno global».

Medina concluye con una aspiración para alcanzar con trabajo: «Queremos que la artesanía tinerfeña siga siendo motivo de orgullo, un sector vivo que combine saberes heredados con el talento de las nuevas generaciones».

La primera edición congregó a más de 10.000 personas en la Plaza de la Patrona de Canarias en noviembre de 2023 bajo la organización del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria. La segunda convocatoria, bajo la denominación de MidaLab, se trasladó en diciembre del año pasado al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT). Aún no hay ni fecha ni lugar para la tercera, pero MIDA nació y se exportó desde el sur, en concreto de Candelaria.